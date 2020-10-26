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養71隻貓沒絕育挨罰155萬 法院： 動保所裁罰算法有誤

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

基隆一名非特定寵物業者的陳姓男子，去年於住處飼養71隻未絕育的貓，遭動保所沒入25隻並限期絕育，屆期只完成15隻公貓，剩31隻母貓，遭依違反動保法裁罰共155萬元。陳男不服提告，台北高等行政法院認為原處分以未經絕育寵物數量，作為行為數計算標準，並據為裁罰有誤，判部分勝訴，可上訴。

判決指出，陳男因屆期未完成動保所命絕育剩餘的46支貓，遭認定違反動保法規定，按一貓一行為一罰，每行為裁罰5萬元，共計罰鍰155萬元，並限期於去年9月30日前完成所有貓隻絕育。陳男不服，提起行政爭訟。

陳男主張，已盡力配合絕育貓隻，囿於經濟能力而無法於限期內全數完成，基隆市政府於短時間內以他未對貓隻絕育及施打狂犬病疫苗為由，對他作成4個處分，裁罰總金額近800萬元，實有不當。

基隆市政府辯稱，為寵物絕育是飼主責任，動保所雖同意以專案補助方式辦理，並媒合羅姓獸醫進行貓隻絕育、注射狂犬病疫苗、植入晶片並辦理寵物登記，但陳男並未因此即免於承擔飼主應盡責任。

縱使與羅姓獸醫有民事爭訟，但基隆市仍有其他19家動物醫院可提供服務，動保所仍可提供補助經費，只要陳男在補助計畫申請期限內，帶貓去動物醫院完成絕育手術，再依醫院指示於費用申請證明書上飼主欄位簽名，就無需額外支付任何作用。

基隆市政府認為，經濟狀況並不足以成為逾期未完成全數貓隻絕育的理由。作成原處分時，陳男僅完成15隻貓隻絕育，尚有31貓隻未完成，依動保法相關規定每件處最低罰鍰5萬元，並無不當。

法院認為，動保法規定特定寵物飼主應為寵物絕育，違者應依法處罰，其規範目的與其謂為「保護動物個別生命」，毋寧謂為「保持人類社會衛生安全生活」。

繁衍後代為寵物本能，後代數量多寡攸關其物種競爭能力，為寵物絕育侵害身體，造成痛苦，也影響該物種於生態圈競爭。本法規定飼主應為寵物絕育，難認出於愛護獲尊重寵物生命視角。

反而是基於人類本位眼光，藉控制寵物生育，提供寵物優質生活環境之名，而行人類社會衛生安全生活維持之實。因此，行為數的計算當然不適當以飼主未為寵物絕育數量為標準。

動保法第27條第8款所保護者既為人類生活安全衛生的社會法益，則就其「規範目的」以探求，不論陳男所飼養貓隻多寡，凡以同一特定場域飼養而經查獲其中有未為絕育者，均認是以一個不作為而違反規範。

侵害社會法益數單一，應論以一行為，再參酌其未絕育貓隻數量等一切違章情節予以加權，於法定5萬至25萬額度間裁罰才合法，原處分按一貓一行為一罰，裁處155萬元違法。

法院表示，原處分命陳男限期改善部分，並無違誤，但原處分就罰鍰裁處，將單一不作為區隔為31次行為，其行為數計算有誤，據此裁罰，乃有違誤，此部分判決撤銷。

基隆一名非特定寵物業者的陳姓男子，去年於住處飼養71隻未絕育的貓，遭動保所沒入25隻並限期絕育，屆期只完成15隻公貓，剩31隻母貓，遭依違反動保法裁罰共155萬元。陳男不服提告，台北高等行政法院認為原處分以未經絕育寵物數量，作為行為數計算標準，並據為裁罰有誤，判部分勝訴，可上訴。圖／本報資料照。
基隆一名非特定寵物業者的陳姓男子，去年於住處飼養71隻未絕育的貓，遭動保所沒入25隻並限期絕育，屆期只完成15隻公貓，剩31隻母貓，遭依違反動保法裁罰共155萬元。陳男不服提告，台北高等行政法院認為原處分以未經絕育寵物數量，作為行為數計算標準，並據為裁罰有誤，判部分勝訴，可上訴。圖／本報資料照。

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