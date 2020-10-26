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夫拿打火機朝妻潑汽油稱「台灣殺人不犯死刑」 判緩刑
黃姓男子與妻子爭吵，傳裝汽油的寶特瓶照片給妻子恫稱「台灣殺人不犯死刑」，真的持汽油朝妻子胸口潑灑，揚言同歸於盡，被訴恐嚇危害安全罪，台北地院審理，考量黃自首，判他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，付保護管束。可上訴。
56歲黃姓男子今年5月24日晚間因房租、生活習慣與妻子爭吵，第2天上午10許，先以LINE傳送裝8分滿汽油的寶特瓶照片給妻子，恫稱「你最好做好心理準備，你要同歸於盡，我用我的命換你的命，我現在已經抓狂了，回家我會帶汽油，大家同歸於盡」，還說「台灣殺人是不犯死刑的，只要你出面，我就潑你汽油」。
當天傍晚5時許，黃在新北市新店區車子路裝填汽油在2瓶寶特瓶內，返家時手持打火機，將汽油朝妻子胸口潑灑，黃妻報警，檢方起訴黃，法院審理，黃認罪。
法官審理認為，黃警詢時稱，因和妻子吵架不可能留在原地，曾去找朋友，想到潑汽油危險，就打110請警消過去看看，合於自首要件，依法減輕其刑。
判決說，黃與妻子發生問題，卻傳送恐嚇簡訊、潑灑汽油，揚言同歸於盡，造成妻子心生畏懼，考量他坦承不諱，妻子也證稱黃平時不會動手，黃事後有認錯，願意和解，對黃判刑2月，予緩刑宣告。
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