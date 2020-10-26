養女56年前改姓嫁人 法官仍判可分產：收養關係仍存續　

呂姓婦人80年前經葉姓人家收養，1952年時她和呂姓丈夫結婚，後來她撤去「葉」姓、改為夫姓，葉的兒子提確認父親與呂婦間收養關係不存在訴訟。葉的兒子主張，1964年時呂婦曾簽同意書允諾給父母1萬元養老費，其後「生養死葬」與她無關，但呂婦主張「沒辦終止收養登記」；台北地院、台灣高等法院接連判呂婦養父兒子敗訴。

日治時期昭和15年（1940年）4月，呂婦被葉姓人家收養，1967年養女撤去葉姓，改用丈夫的「呂」姓。葉的兒子說，呂婦既然已經改姓，還寫下「承諾交付新台幣1萬元正為養老費」、「（葉姓夫妻）生養死葬無關」協議書，可見收養關係已不存在。

但呂婦表示，葉家人在1964年時要她給1萬元以斷絕關係，不過她沒有辦終止收養登記。

高等法院指出，葉姓上訴人是葉姓夫妻的繼承人，雖然他不是收養關係的當事人，但因有沒有收養關係影響他繼承遺產的權利義務，因此可以提起確認葉父與呂婦間收養關係存在的訴訟。

高院進一步指出，日治時期的收養關係，從台灣光復時起，就適用民法的規定，而不是採日治時期的台灣舊慣，而養子從收養者之姓為收養關係成立後的效果，不是收養關係成立的要件。

呂婦在1967年5月1日撤去養家「葉」姓，改用夫姓「呂」，但養父在光復後申請戶籍登記時，戶內人口仍記載呂婦為「養女」，高院認為呂婦在光復後與葉家的收養關係存續，且沒有終止收養的記載，只是她的姓名變更而已。

葉姓養父在1967年12月14日過世，而民法規定「養父母與養子女之關係，得由雙方同意終止之。前項終止，應以書面為之」，終止收養需要有書面。高院認為就算呂婦簽下給1萬元養老費、從此「生養死葬」無關的協議書，但這與終止收養的法律要件不符，沒有效力。