關廠工人案臥軌10人興訟抗罰 二審發回更審

全國關廠工人連線102年間赴台北車站抗議並臥軌。交通部106年間對臥軌10人開罰各6000元，10人興訟抗罰，一審獲勝訴。二審今天認定一審北院理由不備，廢棄原判決，發回更審。

聯福、東菱、福昌、耀元等關廠失業工人20幾年前申請「關廠歇業失業勞工促進就業貸款」，民國101年6月陸續收到行政院勞工委員會追繳通知被要求償還本金、利息及罰款。

全國關廠工人連線在102年2月5日到勞委會門前廣場抗議，要求政府應「代位求償」後，當天晚間在台北車站第3、4月台間臥軌抗議，要求見當時勞委會主委潘世偉一面，但當時新官上任剛滿3個月的潘世偉並未現身。

鐵路警察局將臥軌10人移送偵辦，台北地檢署於104年3月間處分不起訴；鐵路警察局後來依違反鐵路法規定，函請交通部裁處，交通部106年9月26日以10人從台鐵台北車站跳下月台佔據軌道，阻礙列車進站，違反鐵路法規定，分別裁處罰鍰新台幣6000元。

10人不服，提起行政訴訟抗罰，一審由台北地方法院行政庭審理；一審去年9月認定，交通部未審酌10人的行為所具有的象徵性言論價值，就對10人各裁處最高額罰鍰，有裁量怠惰情事，撤銷原罰鍰處分，判10人勝訴。

交通部不服提起上訴，二審由台北高等行政法院審理；二審認定，10人的行為，就算具有象徵性言論價值，但實質上已逾越言論自由應保障的範圍，原處分裁罰，並無違反比例原則，且一審認定交通部裁量怠惰等情，並未依職權調查。

二審指出，一審認定本件造成台北車站延誤41列班次，全部列車共延誤1301分，影響旅客1萬多人次等，挨罰10人的其中4人做出跳軌、跨軌、臥軌行為時，月台上仍有其他民眾候車的情況，可見4人行為將造成公眾明顯立即的危險及破壞安寧秩序的事證，但一審未予論述，有判決不備理由的違誤。

二審判決，原判決廢棄，發回台北地方法院行政庭更審。