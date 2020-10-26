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台南檢舉達人蘇女被控妨害公務 地院今判她8月刑

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮公告台南蘇姓女檢舉達人永久不受歡迎人物，信徒津津樂道。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮公告台南蘇姓女檢舉達人永久不受歡迎人物，信徒津津樂道。記者范榮達／攝影
台南檢舉達人蘇姓女子，被控涉嫌濫訴警員瀆職等6案，新冠肺炎期間更鬧進健保署南區業務組，南檢依妨害公務等罪嫌起訴，台南地院今天下午宣判，依蘇違反妨害公務執行及侮辱公務員罪，判處應執行徒刑8月，得易科罰金，案可上訴。

蘇女檢舉申訴警員事由，多因警員處理未如其意，或警員未服從她的指揮及命令，造成警員遭行政或司法調查而疲於奔命；蘇女另長期無端尋釁民眾及公務員，也非單一偶發事件。

南檢列舉數起蘇女挑釁及大鬧案例；2019年12月在安南區怡安路果菜市場和民眾發生爭執而咆哮，警方到場處理，蘇女因喝令警方逮捕對方未果，還嗆派出所長說：「我告訴你，我絕對讓你這工作不用做。」

今年2月新冠肺炎防疫期間，蘇女因健保特約藥局販售口罩及不滿志工態度等問題，兩度鬧進健保署南區業務組，指著承辦科長大罵說：「你坐下來，我要知道你的處理流程是怎麼處理的，夠爛的科長，這麼爛的科長。」

南檢認定蘇女行徑囂張、狂放，目無法紀，對警員及行政公務機關尋釁、諷刺、辱罵，更申告瀆職相脅，對國家公權力是最嚴峻的侵害，蔑視體制之極，不得輕縱，請求台南地方法院從重量刑。

妨害公務

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