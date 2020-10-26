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台南檢舉達人蘇女被控妨害公務 地院今判她8月刑
台南檢舉達人蘇姓女子，被控涉嫌濫訴警員瀆職等6案，新冠肺炎期間更鬧進健保署南區業務組，南檢依妨害公務等罪嫌起訴，台南地院今天下午宣判，依蘇違反妨害公務執行及侮辱公務員罪，判處應執行徒刑8月，得易科罰金，案可上訴。
蘇女檢舉申訴警員事由，多因警員處理未如其意，或警員未服從她的指揮及命令，造成警員遭行政或司法調查而疲於奔命；蘇女另長期無端尋釁民眾及公務員，也非單一偶發事件。
南檢列舉數起蘇女挑釁及大鬧案例；2019年12月在安南區怡安路果菜市場和民眾發生爭執而咆哮，警方到場處理，蘇女因喝令警方逮捕對方未果，還嗆派出所長說：「我告訴你，我絕對讓你這工作不用做。」
今年2月新冠肺炎防疫期間，蘇女因健保特約藥局販售口罩及不滿志工態度等問題，兩度鬧進健保署南區業務組，指著承辦科長大罵說：「你坐下來，我要知道你的處理流程是怎麼處理的，夠爛的科長，這麼爛的科長。」
南檢認定蘇女行徑囂張、狂放，目無法紀，對警員及行政公務機關尋釁、諷刺、辱罵，更申告瀆職相脅，對國家公權力是最嚴峻的侵害，蔑視體制之極，不得輕縱，請求台南地方法院從重量刑。
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