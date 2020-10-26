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加水站通報出現綠色怪物 彰化縣議員徒手抓怪被抓傷
彰化平原頻頻出現綠鬣蜥，今天縣議員陳一惇在二林鎮莊敬街的加水站，抓到一隻小綠鬣蜥，還被抓傷手部，陳一惇已把牠關進寵物籠，打算試養。
陳一惇中午接獲通報，莊敬街一處加水站老闆指稱有一隻綠鬣蜥從排水溝鑽出，嚇壞在加水站旁邊聊天的一群歐巴桑。陳一惇建議找119，加水站老闆表示「沒人願意幫忙抓這隻大蜥蜴」，只好找民意代表出手。
陳一惇趕到現場，綠鬣蜥體長約30公分，動作敏捷又兇悍，陳一惇上前徒手抓住牠，圍觀的歐巴桑都喝采，稱讚陳一惇「真勇敢」，不過勇敢的代價是被爪子抓傷右手。
綠鬣蜥原產於南美洲和佛羅里達，成年體型可達兩公尺，雖列入瀕危野生動植物種國際貿易公約名單，但中國和南美洲國家大量人工養殖出口當寵物。小綠鬣蜥食用蔬菜，長大後攻擊性強又雜食，台灣玩家通常在牠們成年時「放生」，導致綠鬣蜥成為台灣目前頭痛的破壞環境外來種。
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