KTV尋仇砍人致死 男子被判9年定讞

桃園市黃姓男子因丁姓友人的弟弟手臂遭一名何姓男子打斷，去年5月間前往中壢區一家KTV尋仇，持西瓜刀砍傷何男，何男流血過多送醫不治。最高法院今天判決黃男9年徒刑定讞。

判決指出，丁男因弟弟的手臂曾被何男打斷，雙方有嫌隙，去年5月2日凌晨，丁男得知何男在中壢區一家KTV飲酒，隨即以網路通訊軟體通知黃男及一名陳姓少年到KTV尋仇。

丁男在KTV附近巷內等到黃、陳到場後，分別交給2人西瓜刀、開山刀表示要教訓何男。黃、陳等到何男離開KTV走至對街後，上前砍殺何男，黃男所持西瓜刀朝何男左手臂揮砍1刀後，2人隨即逃離現場，何男因大量出血不支倒地，送醫不治。

黃、陳、丁等人陸續遭警方逮捕，丁男涉案部分目前仍在檢方偵辦中，陳姓少年被移送少年法庭審理。黃男一審被依重傷致人於死罪判有期徒刑8年6月，二審改判9年。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。