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隱匿財報開庭 林郭文艷不認罪：信任專業卻被扯進去

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

大同集團旗下中華映管投資中國華映科技有19項承諾未於財報揭露，現任董事長林郭文艷、服刑中的前董事長林蔚山等被依違反證交法起訴。台北地院今天開庭，林郭文艷說她是華映董事，但未參與營運，她一向信任專業，卻「就這樣把我牽扯進去」，否認犯罪。

林郭文艷說，檢察官起訴她有許多誤會，她從沒有隱瞞、隱匿財報的動機，「不會認罪的」；林郭表示，最近有其他事情要忙碌，未詳細閱讀起訴書，會和律師研究後再說明。

林郭文艷稱，基本上她未簽署華映的任何財報，財報底稿是由會計師專業製作，她相信華映團隊是以會計原則作出財報；她說，之前在大同擔任執行副總，華映的事有華映團隊在談，她未涉入，華映也沒有報告大同的董事會。

林郭文艷說，不過，就起訴書所描述，她參與的是同意「借殼上市」的投資案，有關19項交易承諾則完全未提及，且，安永會計師事務所也曾出會計意見書，稱交易承諾「沒有重大性」。

林郭文艷的委任律師盧筱筠說，本案重點不是交易合不合理，是林郭有無蓄意的主觀犯意，林郭只是華映董事、非管理階層，不須在財報上簽署，財報怎麼揭露？揭露到什麼程度？由專業財會團隊處理、判斷。

盧筱筠說，依起訴事實，被起訴的本身是華映的子公司、孫公司的投資案，推動過程由子公司、孫公司出具承諾文件，「要怎樣揭露不該由林郭文艷負責」；依調查局的訊問資料，會計師工作底稿已巨細靡遺呈現交易承諾，可見得財報經過專業判斷，不懂檢察官為何執意起訴？

林郭文艷對被限制出境說，她是冤枉的，被限制出境、出海是不公平處分，她沒有海外資產，希望法官對限境處分能公平考慮；盧筱筠說，林郭工作、家庭、生活都在台灣，於工作上發生重大轉折多事之秋時，仍遵期出庭，加上林郭的母親高齡98歲要照料，林郭沒有逃亡動機。

林郭文艷偵查中以500萬元交保，同案以100萬元交保的華映前總理林盛昌，也出庭辯無罪。林盛昌說，他在華映負責經營策略轉變，財報簽證並非他專長，他以理工背景參與華映，完全信賴會計師的專業。

華映前財務長汪志成偵查中以50萬元交保，也否認犯罪。汪說，他眼睛中風，2014年去大陸看到華映科技的年報，才曉得有交易承諾的事；汪說，他曾問會計事務所的人交易承諾要不要揭露，獲回覆是「不需要、不是重要事項」，於是按照從前的作法作業。

中華映管投資中國華映科技19項承諾事項未揭露，台北地檢署偵查認定隱匿影響投資人判斷，今年8月21日依違反證交法起訴林郭文艷、林蔚山等人；林蔚山因背信案發監宜蘭監獄服刑，今天未被傳喚出庭，全案12月28日再行準備程序。

大同現任董事長林郭文艷被控隱匿財報今天到台北地院出庭。記者王聖藜/攝影
大同現任董事長林郭文艷被控隱匿財報今天到台北地院出庭。記者王聖藜/攝影

林郭文艷 大同 華映

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