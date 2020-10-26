仲介買賣土地 彰化議員被控誆騙違約金

彰化縣議員柯振杯2016年遊說李姓男子購買彰化縣4筆五千萬元土地，後因李妻說李男有躁鬱症，雖李男已委託柯振杯與地主簽下購地草約，又因定金支票未兌現，買賣不成立，柯振杯說李男需支付共300萬元違約金給地主，李男支付後，李妻卻在今年發現柯根本未把其中250萬元給地主，而是自己收下，而提告請求返還250萬元，彰化地方法院判決柯振杯應返還不當利益250萬元。

李妻林女指出，柯振杯在2016年慫恿她丈夫李男以每0.1公頃土地450萬元價格向4名地主買約5000多萬元土地，並由李男開出4張共600萬元支票做為定金。

李妻說，丈夫有躁鬱症，有嚴重購地狂傾向，其辨識能力不足，地主委託柯振杯為代理人簽購地草約，但她丈夫最後支票沒兌現，所以購地草約即不成立，也未再簽正式土地買賣契約，但柯振杯卻要求要給地主違約金300萬元，地主才要返還支票，否則將對李男提出訴訟。

判決書指出，柯振杯說李男欲購地，是委託他和另二名仲介朋友處理，後來李男違約，即與李男談妥需付300萬元違約金，李妻有先給50萬給另一名許姓仲介，後又匯250萬元給他後，李妻即取回支票，他即與李妻約在便利商店當場把土地買賣契約書撕毀。

但李妻今年卻發現，當年地主並未透過柯振杯要求要支付300萬元，才要返還支票，地主也未收到300萬元違約金，因此提告要求柯振杯要返還250萬元。

不過柯振杯說，他本來就有從事土地仲介工作，且也受委託與李男簽了土地買賣契約書，李男後來又不願購買，是因違約協議李妻才付他250萬元。

不過法官認為，委託書上已約定無仲介費用，即便草約因不成立致被告無法收取仲介費用，也不得因此恣意收取費用。且柯也無法提出土地買賣契約書，雖柯說已在超商撕毀土地買賣契約書，但李妻否認，李妻說，李男只與柯簽定不動產委託買賣委託書，並未另簽有土地買賣契約書。