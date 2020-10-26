法院准他1億交保 遠東航空張綱維：我身敗名裂借不到錢

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產36億元，被羈押禁見至今，他聲請具保停止羈押，法院上周一裁定8000萬元現金、辯護人劉煌基律師提出2000萬元保證書共1億元，裁准張綱維停止羈押，但張遲遲未辦理交保；台北地方法院今提訊張開庭調查有無繼續羈押必要，張庭上指出，「現在真的身敗名裂，完全借不到錢」，繼續羈押他對事情沒有任何幫助，「只能關到死」。

張綱維表示，他的經濟狀況越來越差，公司也是每況愈下，所有公司都只剩下他一人，沒有任何員工可以處理公司事務；遠東航空狀況非常惡劣，現在除積欠勞健保、稅金1億多元，每月一直累積欠民航局千萬租金、廠站費，其他公司稅金等相關費用也都無法處理。

他說，遠東航空有20幾億元動產，包括飛機、航材等，目前都無法妥善保管、處理，「現在已經快變廢鐵了」，若再不處理恐無法償還積欠國家的費用，狀況只會越來越惡劣，欠的費用只會越來越多。

張綱維說，他和公司所有現金和資產都被銀行、台北地檢署扣押，而因遠東航空前2年虧損嚴重，之前他所剩的8.5億元都借給遠航，如今他和他母親戶頭都沒有錢了，真的無力償還國家的錢，只寄望趕快交保出去，出售公司動產來償還。

他說，現今他最多可以借到共3000萬元，「我現在真的身敗名裂，完全借不到錢」；法官問及繼續羈押的意見，張綱維說，現在繼續羈押他，對事情沒有任何幫助，只會欠國家越來越多，「我只能關到死」，只有他出去處理公司動產，才能全數還給國家，才能減少浪費國家資源。

委任律師劉煌基表示，遠東航空目前有8架飛機，連同發動機、維修工廠及所有航材，是遠航剩餘最有價值的動產，而飛機被行政執行署台北分署查封拍賣，但拍賣公告註明不負物之瑕疵擔保責任，導致無人應買。

他說，其實機隊有很多東南亞買家來看，但買家希望可以進入機內查看、找機務人員發動了解適航狀況，但因張綱維目前在押，公司也沒有任何員工，台北航空站有所疑慮而無法同意，導致飛機狀況不明，又沒有例行性保養，飛機賣不出去，連帶發動機等航材都賣不出去，只能不斷占用民航局空間而按日累積裁罰違約金，請求法院讓張綱維交保，協助行政執行署處分公司動產，償還債務。

劉煌基指出，雖然法院裁准1億元交保，但張綱維和公司財產均被查封扣押，張力有未逮，且張現在很難借到錢，拜託法院現金部分能降至3000萬元，且張可再提供一位資力保證人，可具保1500萬元。