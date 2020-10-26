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評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

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基隆運將違規想迴車 害對向騎士摔車還逃跑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓計程車司機在明德一路停車載客，打算迴轉時，造成對向機車李姓騎士急煞摔車受傷。吳肇事後未停車，打消迴轉念頭，改直行逃離現場，被檢方依肇事遺棄罪嫌起訴。基隆地院認吳犯罪情節較輕，依法減刑只刑6個月；且吳有賠償意願，經偵審程序當無再犯之虞，宣告緩刑3年。全案可上訴。

判決指出，吳姓運將今年2月5日下午3點半多，駕車沿明德一路往六堵方向行駛，在明德一路71號前暫停外側車道，讓乘客上車後，違規迴轉往八堵方向時疏於注意，對向李男見計程車駛來，煞車閃避摔車，倒在計程車正前方，造成右膝擦、挫傷、右手肘挫傷、右前臂擦傷、右側腹壁擦傷。

車禍發生後，吳男未下車給予李男必要扶助，或停留現場等候警方到場處理，也未留下姓名及聯絡方式，直接開車向右轉向，往六堵方向駛離現場。警方接獲報案，查出吳涉案送辦，基隆地檢署檢察官偵結起訴；傷害部分李男未提告。

這起車禍經交通部公路總局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定，認為吳男開計程車行經分向限制線路段，跨越雙黃線迴車不當，且疏未注意對向直行來車為肇事原因。

基隆地院審理時，吳男坦承因過失引發車禍及肇事逃逸，並有診斷證明書、道路交通事故現場圖等事證，認定肇事逃逸犯行。

法官指出，吳男肇後未適當救護即離去，且尚未賠償被害人所受損害，但曾撥打電話給李欲和解。檢方起訴後，法院通知李到庭，但他無意願，因此也無從協調賠償事宜。

刑法規定肇事遺棄罪處1年以上、7年以下徒刑，法官衡量明德一路屬交通要道，傷者有較高即時救助機率，且李男受擦傷、挫傷，相較於其他肇事逃逸行為人讓人受傷嚴重、拒絕賠償被害人及肇事地點是否易獲他人救助等情形，犯罪情節較輕，依刑法第59條規定減刑。

法官判吳男6月徒刑，依法不得易科罰金，但得易服社會勞動。審酌吳男無前科，犯後坦承犯行，雖尚未賠償被害人，但原因是被害人無意願協調賠償事宜。經此偵、審程序及判刑，吳當知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑3年，以啟自新。判決確定後1年內，吳要接受3場次法治教育課程，並向公庫支付3萬元。

基隆市吳姓計程車司機在明德一路迴轉時，造成對向機車李姓騎士急煞摔車受傷，被法院依肇事遺棄罪判刑6月。緩刑3年。記者邱瑞杰／攝影
基隆市吳姓計程車司機在明德一路迴轉時，造成對向機車李姓騎士急煞摔車受傷，被法院依肇事遺棄罪判刑6月。緩刑3年。記者邱瑞杰／攝影

計程車 基隆 車禍

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