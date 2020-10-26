就是愛搞槍 男出獄後再製子彈被判1年4月刑

吳姓男子有槍砲前科，被控於2018年月3 月，在台南市租賃套房內，涉嫌以鉗子將槍枝火藥作為底火置入子彈殼內，再加裝彈頭等方式，製造具殺傷力子彈23顆，經警方查獲法辦起訴，台南地院依吳違反非法製造子彈罪，累犯，判處徒刑1年4月，併科罰金3萬元，案可上訴。

判決說，33歲吳姓男子因賭博、違反槍砲等案件，經台南地院判處徒刑8月確定，2014年12月20日縮刑期滿執行完畢，受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯此案，應構成累犯。