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就是愛搞槍 男出獄後再製子彈被判1年4月刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

吳姓男子有槍砲前科，被控於2018年月3 月，在台南市租賃套房內，涉嫌以鉗子將槍枝火藥作為底火置入子彈殼內，再加裝彈頭等方式，製造具殺傷力子彈23顆，經警方查獲法辦起訴，台南地院依吳違反非法製造子彈罪，累犯，判處徒刑1年4月，併科罰金3萬元，案可上訴。

判決說，33歲吳姓男子因賭博、違反槍砲等案件，經台南地院判處徒刑8月確定，2014年12月20日縮刑期滿執行完畢，受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯此案，應構成累犯。

法官審酌，吳明知未經主管機關許可，不得擅自製造及持有具殺傷力子彈，竟漠視法令規定，非法製造完成具有殺傷力子彈並進而持有之，對於社會治安顯具有相當程度潛在危險，但念在吳犯後始終坦承犯行態度，兼衡其持有子彈期間及數量，及未持以另犯他案，尚未造成公眾或他人現實惡害，量處其刑。

吳姓男子被控在台南市租賃套房內，涉嫌製造具殺傷力子彈23顆。台南地院依吳違反非法製造子彈罪，累犯，判處徒刑1年4月，併科罰金3萬元。圖／本報資料照片
吳姓男子被控在台南市租賃套房內，涉嫌製造具殺傷力子彈23顆。台南地院依吳違反非法製造子彈罪，累犯，判處徒刑1年4月，併科罰金3萬元。圖／本報資料照片

賭博 槍枝

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