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借貸2萬年利息卻高達5百多 債主取走他包包遭判刑

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

林姓男子因失業向陳姓男子借錢，陸續借貸2萬，後來無力償還，利息飆高達500%以上的年息，林遂避不見面，沒想到陳男用LINE以美女身分與林男聊天，相約碰面，雙方發生扭打，陳男還夥同友人華姓、魏姓男子趁隙拿走林男皮包，嘉義地方法院依重利罪及強制罪，判處陳男應執行拘役110日，另2名友人依強制罪拘役55日，得易科罰金。

判決指出，陳姓男子2016年9月間，上網刊登小額貸款廣告，林姓男子看到廣告後向陳聯繫，至桃園八德區某超商內，以2萬元本票及每10日一期利息3千元向陳借貸，林男又因營業用轎車毀損向陳男借1萬元，每10日一期利息1500元，林男繳了數期後無力繳納，選擇避不見面。

陳男轉以「筠芷」冒名以LINE刻意與林男聊天，林在聊天中還提及自己身上有槍，陳男在取得林男信任後，假借「筠芷」名義邀林男2017年4月至嘉義市某星巴克碰面，陳男帶著華姓男子及魏姓男子進到店裡討債。

林男證稱，他的包包原本放在椅子上，溝通過程發現自己的包包被華男拿走後，想將包包拿回，但華男將包包丟給陳男，並打算離開，他為了拿回包包，與華男、魏男從店內打到店外，後來陳男及華男離開，他只能抱住魏男直到警方到場。

陳男供稱，他與友人當天相約向林男討債，因林男口氣不好，且他擔心林男包包中有槍，趁林男被華、魏男圍住時，拿走他的包包，並丟棄置於某建築工地，之後再請不知情的廖姓男子，將皮包中的8萬元交給星巴克咖啡店職員，希望轉交給林男。

法官審酌，陳男兩次借貸的年利息高達547.5%、552.5%，利用林男經濟困難，急需現金周轉牟取重利，影響金融秩序發展，並與華男、魏男妨害林男使用包包權利，達2、3小時，但陳等三人犯後坦承犯行，均與林男達成和解。

陳以重利罪處拘役80天，如易科罰金1000元折算1日，另共同犯強制罪則處拘役55天，應執行拘役110日，華男及魏男共同犯強制罪，處拘役55日。

陳姓男子2017年向林姓男子借出2萬元，年利息卻高達500多%，嘉義地方法院依重利罪及強制罪，判處陳男應執行拘役110日。圖／聯合報系資料照片
陳姓男子2017年向林姓男子借出2萬元，年利息卻高達500多%，嘉義地方法院依重利罪及強制罪，判處陳男應執行拘役110日。圖／聯合報系資料照片

嘉義

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