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酒後騎電動自行車違規 桃園每月87人荷包失血多半移工

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局最近擴大執行取締酒駕，發現許多外籍移工酒駕騎電動自行車被攔下移送公共危險罪嫌，統計前7月每月約87人酒後騎電動自行車等慢車被移送公共危險罪嫌和罰款，其中外籍移工被攔查涉公危案佔5成2，包括徎人、外籍移工不知道路交通規定荷包失血，市警局交通大隊今天下午表示，將加強宣導國人、外籍移工騎自行車、電動自行車、電動輔助自行車等慢車禁止酒後上路，避免違規被罰，荷包得不償失。

桃園地檢署檢察官最近相繼接到外籍移工酒駕騎電動自行車，被警方依公共危險罪嫌移送法辦，日前1天3、4起外籍移工電動自行車酒駕案，包括菲律賓籍移工杰麥、泰國籍移工威奈、塔庫等人，分別在龜山、蘆竹、大溪等地酒駕騎電動自行車，檢方依公共危險罪嫌聲請簡易判決，也有國人不知酒後騎電動自行車違規送辦。

針對今年許多外籍移工酒後騎腳踏車、電動自行車、電動輔助自行車違規開罰行為，交通大隊統計桃園市前7月，總共取締慢車公共危險罪嫌610件，平均每月87人騎電動自行車等慢車涉及公共危險罪嫌被罰，其中外籍移工318件，佔5成2比例，市警局將加強宣導國人、外籍移工禁止喝酒騎自行車慢車上路。

交大表示，依道路交通管理處罰條例規定，腳踏車、電動自行車、電動輔助自行車等慢車，均禁止酒後騎車，騎腳踏車酒測超過0.15毫克以上，違規開單處600到1200元罰款，若是電動自行車、電動輔助自行車，若酒測超過0.25毫克以上，將依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦及開罰。

桃園市警局最近執行取締酒駕，查獲許多國人及外籍移工酒後騎電動自行車、電動輔助自行車上路被開罰、公共危險罪嫌送辦荷包失血。本報資料照片
桃園市警局最近執行取締酒駕，查獲許多國人及外籍移工酒後騎電動自行車、電動輔助自行車上路被開罰、公共危險罪嫌送辦荷包失血。本報資料照片

電動自行車 移工 酒駕

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