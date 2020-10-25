誆鐵粉投資TWICE演唱會 娛樂公司吸金1.3億判刑

亞倫國際娛樂股份有限公司打著「BIGBANG」、「TWICE」、「少女時代」等知名韓團招牌，招攬迷妹迷姐投資舉辦演唱會和見面會，募資1.3億元卻一場演唱會都沒辦，因此被控詐欺和吸金；案經新北地院審理，講師丁南和4名員工被依違反銀行法分判1年4月到3年6月不等刑期。

判決指出，丁南曾因賭博、盜刷他人信用卡等情判刑，本案構成累犯得加重其刑，其餘4名員工均因初犯而獲4年到5年的緩刑。另外，吸金主謀、亞倫國際娛樂負責人莊力霍因為在逃，目前仍由新北地檢署通緝中。

亞倫公司2016年成立即推出「明星活動投資方案」，打著替韓星朴敘俊、太妍、TWICE 、潔西卡和港星郭富城等人舉辦演唱會名義，力邀迷妹迷姐投資，除了保證還本，半年利息就多達10%。

亞倫公司2017年還在臉書張貼韓團「BIGBANG」成員照片，指「這場演唱會案子，可是我們亞倫團隊的重頭戲！」另外，該公司也宣稱與國內饒舌團體「玖壹壹」合作，要在麗星郵輪上舉辦海洋巡迴演唱會，但檢調調查一場都沒辦過。

檢調追查，除了「明星」亞倫公司還推出「黃金交易投資方案」，同樣保證獲利和歸還本金，透過臉書和LINE宣傳，短短2年即吸金1.3億元。而且，該公司成立前，丁南為了籌措國外明星來台舉辦演唱會的資金，2015年即與莊力霍等人以「明星活動投資方案」吸金，不法所得約為3千3百萬餘元。

審理時，除了丁南，4名員工均坦承犯行。丁南辯稱，募資是為了舉辦演唱會，因為這種類別很難向銀行貸款，所以才會轉向民間募資，其行為及目的與地下投資公司有很大差異，應不構成非法經營收受存款業務罪嫌，但說法未被採信。