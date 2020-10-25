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狠撞無辜工人拖行險輾死 高雄男有妄想症下場出爐

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

情緒有嚴重困擾林姓男子，去年9月的上午涉開車在高雄前鎮區衝撞不認識的吳姓工人，還拖行輾人。高雄地院發現，林姓男子因為妄想症，自編好友被棄屍混凝土車內、吳姓工人自願被撞。自身辨識力降低，但林輾人拖行造成吳姓男子一度命危，餘生可能不良於行，法官斥責林姓男子行為不算其情可憫，仍依殺人未遂罪判7年半，執行完再監護5年。可上訴。

判決指出，林姓男子（36歲）2014年起就有情緒焦慮、低落、被害妄想、幻聽等症狀，到醫院治療，診斷出有重度情緒困擾與病症，但他沒規律就醫服藥，去年9月15日，他妄想2名國小同學遭人殺害並棄屍在預拌混凝土車內，使他情緒緊張、徹夜未眠。

隔天早上7點53許，他就開車出門，在高雄前鎮區一帶找尋工地，及裝有他國小同學屍體的預拌混凝土車，途中多次闖紅燈、逆向、突然在車道靜止，約8點11分他在前鎮區文林街跟新光路口，看見吳姓工人走斑馬線過馬路，竟又妄想認為吳向他點頭，示意要讓我撞，便踩油門直接衝撞，不顧吳遭捲入車底，繼續拖行、輾壓，吳的同事目睹嚇得報案。

林姓男子做案後開車逃逸，警方循線追到小港區沿海二路，林一度拒捕跟警方擦撞，員警對空連開12槍，才將他制伏逮捕。吳姓工人肋骨多處骨折、粉碎性骨盆骨折、右肱骨開放性骨折、膀胱破裂等重傷，一度命危。

合議庭請醫院做精神鑑定，發現他出現妄想症狀，有意識開車撞人的後果，但辨識違法的能力降低。

合議庭指出，林姓男子從小喪母、遭父親家暴，他也曾自傷，情感不穩定，案發前從事半年多水泥預拌車駕駛，常被同事嫌棄和責罵，處境值得同情，但相比完全無辜的吳姓工人受重傷，需面臨終生難以行走、無法自行排尿的巨大痛苦，不認為他情狀顯可憫恕，僅能依辨識違法能力下降而減刑，也考量否認殺人犯意，僅賠償受害人30萬、未和解，依殺人未遂罪判7年半。

合議庭也考量，林姓男子長期生病，病識感不佳，沒規則就醫服藥，家庭支持度低落、生活及工作不穩定，出獄後有再犯之虞，宣告他服完刑後，要施以監護5年。

高雄林姓男子去年9月間涉開車衝撞無辜的吳姓工人，拖行並輾壓，造成命危險死。記者林伯驊／翻攝
高雄林姓男子去年9月間涉開車衝撞無辜的吳姓工人，拖行並輾壓，造成命危險死。記者林伯驊／翻攝
林姓男子去年9月間發病產生妄想，涉開車衝撞吳姓工人，逃逸後在高雄小港區被警方緝捕。記者林伯驊／翻攝
林姓男子去年9月間發病產生妄想，涉開車衝撞吳姓工人，逃逸後在高雄小港區被警方緝捕。記者林伯驊／翻攝

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