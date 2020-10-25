聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒後口角爆衝突 中年男一刀刺死好友
53歲的林姓男子今年3月和友人在新北市土城住處飲酒，期間遇人噴滅火器搗亂，混亂中持刀刺向對方一名陳姓男子，導致陳男失血過多死亡；案發後，檢察官依殺人罪起訴林男，但法官認為林男只有刺一刀，且攻擊位置非一般人熟知的人體要害，最後改依傷害致死罪判刑5年。可上訴。
新北地院判決指出，林男是因為酒席間與人在電話中口角，引起對方不滿，率眾登門搗亂，才導致後來的嚴重衝突。過程中，他持水果刀刺中陳男左下背接近臀部位置，導致對方大、小腸受傷，腹腔大量出血，最後因低血容性休克死亡。
案發後，林男自首，但他否認有殺人犯意。他辯稱，衝突當下滅火器的煙霧瀰漫，看到陳男的影子接近，就拿水果刀攻擊，結果就刺到陳男的背部。
檢察官訊後認為林男明知刀械可能致人於死仍執意攻擊，有殺人的不確定故意，以殺人罪起訴，但法院調查，林男攻擊的位置並非一般人熟知的人體要害，事後也未持續攻擊，再考量林、陳2人素無嫌隙，甚至曾是酒友，且林男犯後在現場等待警方到場及自首，認為林男是犯傷害致死罪。
法院認為，林男酒後與人口角衍生衝突，持刀刺向陳男，導致死亡結果，應受相當程度的懲處，但考量他是因為對方登門搗亂，在對方的刺激之下，酒後失控犯案，動機並非惡質，肇因不能全歸咎於他。另外，林男犯後自首，在審理階段也以50萬元與陳男家屬達成和解並賠償完畢，因此酌量其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言