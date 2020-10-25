酒後口角爆衝突 中年男一刀刺死好友

53歲的林姓男子今年3月和友人在新北市土城住處飲酒，期間遇人噴滅火器搗亂，混亂中持刀刺向對方一名陳姓男子，導致陳男失血過多死亡；案發後，檢察官依殺人罪起訴林男，但法官認為林男只有刺一刀，且攻擊位置非一般人熟知的人體要害，最後改依傷害致死罪判刑5年。可上訴。

新北地院判決指出，林男是因為酒席間與人在電話中口角，引起對方不滿，率眾登門搗亂，才導致後來的嚴重衝突。過程中，他持水果刀刺中陳男左下背接近臀部位置，導致對方大、小腸受傷，腹腔大量出血，最後因低血容性休克死亡。

案發後，林男自首，但他否認有殺人犯意。他辯稱，衝突當下滅火器的煙霧瀰漫，看到陳男的影子接近，就拿水果刀攻擊，結果就刺到陳男的背部。

檢察官訊後認為林男明知刀械可能致人於死仍執意攻擊，有殺人的不確定故意，以殺人罪起訴，但法院調查，林男攻擊的位置並非一般人熟知的人體要害，事後也未持續攻擊，再考量林、陳2人素無嫌隙，甚至曾是酒友，且林男犯後在現場等待警方到場及自首，認為林男是犯傷害致死罪。