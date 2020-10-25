姊挺弟選里長 遷3幽靈人口遭判刑褫奪公權1年

黃姓女子為了支持胞弟黃世輝選北市大同區建明里里長，在2018年5月虛偽遷戶籍，取得投票權，全案遭告發曝光。士林地院認定，黃女因姊弟情誼遷戶籍，判處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，支付公庫3萬元，並褫奪公權1年，至於黃世輝則無罪。

黃世輝遭控找幽靈人口遷戶籍，2019年12月遭法院判決當選無效。黃的胞姊黃女虛報遷入自己和2名兒子等3人戶籍，取得2018年11月24日選舉權，但未實際居住遭訴。黃女辯稱，母親的房子即將都更，為都更利益分配，再加上節稅，才會遷戶籍。

判決指出，黃女在都市更新未確定的前2年，急著遷徙戶籍，且依都市更新條例規定，利益與房屋設籍人和人數多寡不相關，房屋所有權人為黃女母親，與黃女無關，且在都更後，土地無法使用者免徵地價稅等，不採信因節稅遷戶籍等說詞。

法院認定，遷徙戶籍目的明顯不是為了減免地價稅，再加上從姊弟倆的對話訊息可見，黃女主動問「選里長是明年？」黃告知是明年11月，黃女接著說「遷戶口不簡單，我家遷3個過去」黃則回應「自己家沒關係」

合議庭審酌，黃女意圖使胞弟當選里長，竟虛偽遷徙戶籍取得投票權，使投票發生不正確結果，妨害選舉公平及正確性，考量坦承犯行，因姊弟親誼，為支持胞弟競選里長，一時失慮偶罹刑典，並未獲得金錢上利益。

法院認為，姊弟倆對話紀錄僅能證明，黃在2017年12月間，曾知悉胞姊可能會遷徙戶籍，但黃女在2018年5月獨自辦理戶籍遷徙，未見黃有參與。

另，黃的手機內還有與多人的對話，談到幽靈選民或遷徙戶籍等，但依前後脈絡認定，黃向人抱怨、表達不平，雖有稱下次找人當幽靈等語，但屬2014年間敗選時的「反話酸語」，與本案里長選舉相差4年，本案無證據證明黃聯繫民眾遷徙戶籍。合議庭認為，不能證明黃男犯罪，諭知無罪判決。