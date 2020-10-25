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撿到他人住家鑰匙開門進屋 躲過偷竊罪逃不了侵占罪
基隆市李姓男子撿到陳姓男子住家大門鑰匙，凌晨開門進屋意圖偷竊，被陳的鄰居發現，沒偷到東西就逃走。檢察官偵結，涉犯偷竊未遂處分不起訴，但認定李犯侵占遺失物罪嫌。基隆地院審理後，判處李男罰金1萬2千元，如易服勞役以1千元折算1日。全案可上訴。
判決指出，李男今年3月14日中午在陳男住家附近撿到2支鑰匙，隔天凌晨持鑰匙打開陳家大門，進屋打算偷竊屋內財物。李男舉動被陳的鄰居發現，打電話通知陳返家查看。李男察覺行跡敗露，尚未偷到財物，就帶著2支鑰匙逃離陳家。
警方接獲陳男報案家中遭小侵侵入，追查得知李男涉案，將他逮捕並查扣2支鑰匙，警詢後送辦。基隆地檢署檢察官偵訊時，李男坦承犯罪事實，認定他涉侵占遺失物罪，向法院聲請簡易判決；竊盜未遂部分處分不起訴。
法官指出，李男有多次竊盜前科，拾獲他人遺失的住家鑰匙，未交警察機關處理，反為意圖進屋行竊而侵占應予非難。考量李男坦承犯行，陳男也表示不予追究等情狀，處罰金1萬2千元，如易服勞役以1千元折算1日。
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