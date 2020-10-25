劍潭捷運站外搶30萬元 19歲男子判4年
19歲馬姓男子與17歲劉姓少年今年4月間獲悉李姓男子身懷鉅款，一路尾隨李男到劍潭捷運站外時持彈簧刀行搶，得手30萬元。士林地院依強盜罪判決馬男有期徒刑4年。全案可上訴。
判決指出，馬男與劉姓少年因得知李男身上有鉅款，兩人今年4月7日下午在北市士林夜市商圈尾隨李男，直到李男搭乘捷運到劍潭站，出捷運站等紅燈時，馬男上前持彈簧刀刀柄敲擊李男後腦勺，並持刀揮舞喝令李男交出隨身背包。
馬男與劉姓少年得手後，隨即跳上計程車到新北市蘆洲區河堤旁朋分財物，馬男分給劉姓少年現金新台幣13萬元。李男報警後，警方調閱監視畫面，循線將馬男及劉姓少年逮捕；士林地檢署依強盜罪起訴馬男，將劉姓少年移送少年法庭審理。
馬男在士林地方法院審理時，辯稱自己僅構成刑度較輕的搶奪罪，並非強盜，且劉姓少年只是幫忙把風，不知道他要去搶李男，並非共犯。
法官審理後，認為馬男持彈簧刀以強暴脅迫方式要求李男交出財物，構成強盜罪，與乘人不備掠取他人財物的搶奪罪不同。另外，法官根據相關證據認為，馬男在警方詢問時供稱，是劉姓少年告訴他李男身上有鉅款，並提供彈簧刀行搶的說法較為可信，劉姓少年為強盜共犯。
刑法強盜罪是法定刑7年以上重罪，法官考量馬男年僅19歲，犯案時未將彈簧刀的刀刃彈出，僅以刀柄攻擊李男，對被害人的傷害並非重大，且與被害人以35萬元和解，酌減刑期，依強盜罪判處馬男有期徒刑4年。全案可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言