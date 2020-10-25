快訊

查到了！潛逃大陸29歲通緝犯 寄槍恐嚇留言威脅詹江村

日職／張奕對羅德5局失7分 吞本季第3敗

劍潭捷運站外搶30萬元 19歲男子判4年

中央社 / 台北25日電

19歲馬姓男子與17歲劉姓少年今年4月間獲悉李姓男子身懷鉅款，一路尾隨李男到劍潭捷運站外時持彈簧刀行搶，得手30萬元。士林地院依強盜罪判決馬男有期徒刑4年。全案可上訴。

判決指出，馬男與劉姓少年因得知李男身上有鉅款，兩人今年4月7日下午在北市士林夜市商圈尾隨李男，直到李男搭乘捷運到劍潭站，出捷運站等紅燈時，馬男上前持彈簧刀刀柄敲擊李男後腦勺，並持刀揮舞喝令李男交出隨身背包。

馬男與劉姓少年得手後，隨即跳上計程車到新北市蘆洲區河堤旁朋分財物，馬男分給劉姓少年現金新台幣13萬元。李男報警後，警方調閱監視畫面，循線將馬男及劉姓少年逮捕；士林地檢署依強盜罪起訴馬男，將劉姓少年移送少年法庭審理。

馬男在士林地方法院審理時，辯稱自己僅構成刑度較輕的搶奪罪，並非強盜，且劉姓少年只是幫忙把風，不知道他要去搶李男，並非共犯。

法官審理後，認為馬男持彈簧刀以強暴脅迫方式要求李男交出財物，構成強盜罪，與乘人不備掠取他人財物的搶奪罪不同。另外，法官根據相關證據認為，馬男在警方詢問時供稱，是劉姓少年告訴他李男身上有鉅款，並提供彈簧刀行搶的說法較為可信，劉姓少年為強盜共犯。

刑法強盜罪是法定刑7年以上重罪，法官考量馬男年僅19歲，犯案時未將彈簧刀的刀刃彈出，僅以刀柄攻擊李男，對被害人的傷害並非重大，且與被害人以35萬元和解，酌減刑期，依強盜罪判處馬男有期徒刑4年。全案可上訴。

強盜 捷運

延伸閱讀

不當飼養19隻流浪貓遭罰28萬飼主不滿裁罰 上訴遭駁回

澳洲空姐與15歲少年嘿咻 僅關1周交保條件超慘

酒客性侵辯稱是性交易 法官以她「活在恐懼中」判重刑

法院駁回上訴！Uber、Lyft須將合作司機視為正式聘僱員工

相關新聞

港人李彬豪藉徵信情蒐香港學運人士 移民署今早遣返他

香港人李彬豪在台灣期間，因為接受香港方面人士委託，雇用台灣徵信業者，跟拍香港學運人士來台行程，移民署認為李的行為已違反居...

女情緒失控踹警下體 還飆髒話遭判拘50日

鄭姓女子今年7月在住處和人發生金錢糾紛，警方獲報後，由6名員警到場了解狀況，不料，鄭情緒失控，竟罵員警「死條子」，遭警方...

酒後口角爆衝突 中年男一刀刺死好友

53歲的林姓男子今年3月和友人在新北市土城住處飲酒，期間遇人噴滅火器搗亂，混亂中持刀刺向對方一名陳姓男子，導致陳男失血過...

影／醉漢趁人不備開走計程車 連撞2車遭法辦

台中市陳姓男子今天凌晨喝酒後，經友人攙扶下，準備搭計程車離開，未料當時計程車司機見陳泥醉，下車要求陳友人必須陪同在車內，...

姊挺弟選里長 遷3幽靈人口遭判刑褫奪公權1年

黃姓女子為了支持胞弟黃世輝選北市大同區建明里里長，在2018年5月虛偽遷戶籍，取得投票權，全案遭告發曝光。士林地院認定，...

撿到他人住家鑰匙開門進屋 躲過偷竊罪逃不了侵占罪

基隆市李姓男子撿到陳姓男子住家大門鑰匙，凌晨開門進屋意圖偷竊，被陳的鄰居發現，沒偷到東西就逃走。檢察官偵結，涉犯偷竊未遂...

不當飼養19隻流浪貓遭罰28萬飼主不滿裁罰 上訴遭駁回

屏東一名王姓女子去年飼養19隻貓，由於環境髒亂再加上飼養不當，遭民眾檢舉，經屏東縣政府農業處稽查，經多次勸導皆未改善，今...

音樂會館播放「中國好聲音」南警：違反著作權

南部不少音樂會館或KTV，未經授權播放「中國好聲音」等系列節目供客人點唱，台灣專屬權利所有人宏揚多媒體向警方提告，指控台...

夜店前叫囂不服規勸 醉男拿西瓜刀砍警察遭判刑

台中市金姓男子在今年1月間，喝酒在台中市西屯區某夜店前持西瓜刀揮舞叫囂，當時第六警分局的警員前往勸阻，未料金卻持西瓜刀砍...

超車撞傷在路肩救援的拖吊車司機 判賠426萬元

李姓男子開車經過中山高北上指標4.9K處，變換車道不當，撞傷在路肩救援故障車的楊姓拖吊車司機。楊提告求償，基隆地院審理後...

因有嫌隙 男竟闖入對方客廳喝酒拒離去

徐姓男子與彭姓男子兩人因傷害糾紛有嫌隙，去年9月徐心生不滿，跑到彭住處打開未上鎖大的大門，進入彭住處客廳坐在地上爽喝啤酒...

她恐嚇「知道妳住哪出去小心一點」 旁人聽到作證判拘

梁姓女子因與葉姓女子間有毀損案件糾紛，去年12月4日在台南地檢署開庭後，梁女被控在南檢走道上對葉女涉嫌恐嚇說，你自己也有...

熱門新聞

台中15歲少女被網友載走4天音訊全無 台南永康警方下午尋獲

澎恰恰喬億元債務家人誤會被綁架 刑事局救人

影／驚悚！老婦開車在菜市場倒車爆衝 撞傷3人壓壞2機車

找到15歲失蹤少女！警方到場見她裹著棉被 今晚回到台中

台中大雅火警母子逃出 卧病女兒無法逃慘死床上

500萬賭債談不攏 角頭一大早約談判咖啡廳打起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。