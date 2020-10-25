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不當飼養19隻流浪貓遭罰28萬飼主不滿裁罰 上訴遭駁回

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名王姓女子去年飼養19隻貓，由於環境髒亂再加上飼養不當，遭民眾檢舉，經屏東縣政府農業處稽查，經多次勸導皆未改善，今年針對未辦理寵物登記、絕育、飼養環境不當，違反動物保護法等行為開罰28萬元，事後王不滿裁提起行政訴訟。由於王女的理由，皆無法證明縣府裁罰瑕疵，屏東地院駁回上訴。

根據判決指出，王姓女子去年9月4日遭民眾檢舉飼養19隻貓，皆未辦理寵物登記、絕育、未申報及提出繁殖管理說明，再加上，飼養環境髒亂且不通風，以及未提供乾淨的食物、飲水等情形。

屏東縣政府農業處接獲後，於去年12月13、16日，今年2月25日、3月4日陸續派員稽查，並開立勸導單，王女皆未改善。縣府只好在今年3月18日針對未辦理寵物登記、絕育、飼養環境不當，違反動物保護法等行為開罰28萬元。對此，王女對於裁罰結果不服，並提起行政訴訟，要求撤罰單。

屏東地方法院審理期間，王女表示，有盡量提供自己認知標準的乾淨水與食物，且盡力打掃飼養的居住環境，再者，並不知道要收容流浪貓要辦理寵物登記及絕育，並認為裁罰結果違反比例原則要求撤銷處分。

對於王女的訴求，縣府則回應，事前確實有派員到場勘查，且持續追蹤調查，還請民間志工到場清理，並且多次告知王女要改善，再者，所採「一貓一罰」，19隻貓皆未絕育的情形採最低開罰的話為95萬、未植入晶片5萬7千元、不當飼養5萬7千元，共計106萬4千元，經過多方考量才針對王女的行為開罰28萬元，未違反比例原則。

院方認為，王女的飼養情形，皆有照片可佐證，確實有環境髒亂飼養不當等問題，另外，王以不知法為由，但縣府有多次複查與告知，多次訪查皆未改善，再者，開罰28萬確實與原先106萬4千元罰降低許多，也難認定縣府有裁量瑕疵及濫權不利於王女的情形，駁回王女上訴，維持原裁罰。

王姓女子19隻貓的生活環境相當惡劣。記者陳弘逸／翻攝
王姓女子19隻貓的生活環境相當惡劣。記者陳弘逸／翻攝
王姓女子19隻貓的飼養環境惡劣。記者陳弘逸／翻攝
王姓女子19隻貓的飼養環境惡劣。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府 寵物

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