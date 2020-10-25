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音樂會館播放「中國好聲音」南警：違反著作權

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

南部不少音樂會館或KTV，未經授權播放「中國好聲音」等系列節目供客人點唱，台灣專屬權利所有人宏揚多媒體向警方提告，指控台南市一家音樂會館使用未經授權盜版的伴唱歌曲。台南市刑大偵八隊前天執行搜索後，查扣大批證物，王姓負責人供稱不知這樣是違反，警詢後王姓負責人依違反著作權法罪嫌移送南檢調查。

據了解，這家音樂會館一直是轄區內治安重點，該店屢次發生客人酒後打架事事件，店家屢勸不聽無法有效控管來客，長久以來就是該區的頭痛店家，此次又爆發使用侵權歌曲，警方才會大動作進行搜查。

警方接獲宏揚多媒體公司具函提告，指出此音樂會館未經授權使用台灣獨家專屬代理綜藝節目歌曲伴唱帶，經警方受理且蒐證完整後，報請法官申請搜索票，前天近中午執行搜索。

宏揚多媒體表示，該公司為「我是歌手」、「蒙面歌手猜猜猜」、「中國好聲音」、「中國新歌聲」等系列節目視聽著作，台灣營業用獨家專屬權利人。因為網路技術多元且發達，眾多不肖份子利用網路串流，或提供鏈結進行盜版等等侵權行為，日後將全力進行各類侵權行為的告訴。只要無合法取得台灣法律認可的授權證明，伴唱機器、網路平台、電商、販售通路等將依法提出侵權告訴。

警方偵辦音樂會館涉嫌違反著作權法案，查扣數個伴唱機台。記者黃宣翰／翻攝
警方偵辦音樂會館涉嫌違反著作權法案，查扣數個伴唱機台。記者黃宣翰／翻攝

音樂會 電商 頭痛

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