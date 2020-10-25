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夜店前叫囂不服規勸 醉男拿西瓜刀砍警察遭判刑
台中市金姓男子在今年1月間，喝酒在台中市西屯區某夜店前持西瓜刀揮舞叫囂，當時第六警分局的警員前往勸阻，未料金卻持西瓜刀砍向警員，造成警員左手無名指、小指被砍傷，金被支援警力逮捕後，全案依妨害公務罪移送，台中地院依法判刑4月，得易科12萬元。
根據判決書，金姓男子在今年1月30日凌晨3時許，手持不詳友人所有的西瓜刀1 把，在西屯區「ALTA」夜店前揮舞叫囂，當時身著莊姓警員身穿制服執行路檢守望勤務，聽到金的叫囂聲後，前往勸阻，但金不聽勸阻持西瓜刀劃向莊姓警員莊頂偉左手掌，造成莊左手無名指、小拇指開放性傷口、左手小指屈指肌腱斷裂等傷害，經支援警力到場後，合力將金制伏在地，並查扣涉案西瓜刀。
全案審理時，金姓男子承認涉案，且與警員達成和解，合議庭審酌，金不知自我控制情緒管理，在警員依法執行職務時，持銳利刀器妨害警員得公務執行，甚至使公務員受傷，蔑視國家公權力的行使，並嚴重損及社會秩序及國家法治，但念金未曾犯罪，素行良好，依法判刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。
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