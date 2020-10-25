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超車撞傷在路肩救援的拖吊車司機 判賠426萬元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓男子開車經過中山高北上指標4.9K處，變換車道不當，撞傷在路肩救援故障車的楊姓拖吊車司機。楊提告求償，基隆地院審理後，判李要賠426萬7068元，其中勞動能力減損賠償金最高，因為楊男休養復健結束時26歲，距法定強制退休年齡65歲還要39年，計算勞動能力減損314萬7652元。全案可上訴。

楊男起訴主張，2018年5月29日上午8點半，他在中山高北上指標六堵路段路肩執行道路救援時，李男超車時變換車道不當，駛出車道跨越路肩，被李車撞上，造成右側脛腓骨開放性粉碎骨折、鼻骨骨折、右髖深部撕裂傷、左足踝撕裂傷、右大腳趾壓砸傷及兩側傳導性聽力喪失。

楊向查求償醫療費用17萬7953元、看護費用3萬7400元、薪資損失53萬元、勞動能力減損412萬8704元、精神慰撫金150萬元，合計637萬4057元。扣除李男已給付100萬元取得他撤回刑事告訴、產險公司已給付強制汽車責任保險金8萬5873元，李應給付528萬多元。

李男抗辯，楊男主張月薪6萬元並無依據，應以基本工資計算；勞動能力減損部分，參酌台北榮民總醫院工作功能評估報告，同意以25% 計算；精神慰撫金請求150萬元實屬過高，聲明駁回告訴。

法官指出，楊男主張身為拖吊車公司負責人，實際參與拖吊業務，月薪6萬元，並由公司出具在職證明書。因楊未提供公司帳冊或薪資給付資料，主張月薪6萬元不足採信。參酌行政院主計總處資料，以月薪4萬5743元計算才合理。

法官說，從2019年2月23日楊男休養復健結束，到65歲退休還要39年3個月。依每年因勞動能力減損的損失為14萬2718元，得一次請求李男賠償314萬7652元。

法官表示，審酌雙方身分、地位、經濟狀況及李男過失程度、楊男受損情節等情狀，精神慰撫金以50萬元為適當。加上醫療費17萬7953 元、看護費3萬7400元、薪資損失40萬4063元，合計426萬7068元。

李男開車在中山高北上指標4.9K處，撞傷在路肩救援故障車的楊姓拖吊車司機，基隆地院判賠426萬7068元。記者邱瑞杰／翻攝
李男開車在中山高北上指標4.9K處，撞傷在路肩救援故障車的楊姓拖吊車司機，基隆地院判賠426萬7068元。記者邱瑞杰／翻攝

薪資 車道 復健

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