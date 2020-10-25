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女情緒失控踹警下體 還飆髒話遭判拘50日
鄭姓女子今年7月在住處和人發生金錢糾紛，警方獲報後，由6名員警到場了解狀況，不料，鄭情緒失控，竟罵員警「死條子」，遭警方壓制時還激烈掙扎，腳踢員警下體、下肢，並與其發生拉扯，造成兩警受傷，還在解送過程中對員警嗆粗話；新竹地院審理終結，依公務員依法執行職務當場侮辱、公務員依法執行職務施強暴等罪判鄭拘役50日。
經查，今年7月30日晚間，鄭女與他人有金錢糾紛，警方獲報，由6名員警到場，鄭因與他人的糾紛導致情緒失控，竟辱罵警方「死條子」，經員警以現行犯將其逮捕時，鄭激烈掙扎，腳踢葉姓員警下體、下肢，與邱姓員警發生拉扯，造成葉下腹壁、會陰、左小腿鈍挫傷，邱右側中指關節挫傷併血腫、左中指挫傷併指甲裂傷、左大腿肌肉拉傷。鄭女被解送時，情緒還未緩和，直接對員警嗆粗話。
法官認為，鄭女未能於警方依法執行職務時適當尊重，竟當場侮辱及妨害警方職務行使，影響社會秩序及公權力執行，本應從重量刑，考量鄭坦承犯行，並表示歉意，表示是因情緒壓力大才一時失控，審酌依公務員依法執行職務當場侮辱罪判拘役30日、公務員依法執行職務施強暴罪判40日，應執行50日，易科罰金5萬元。
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