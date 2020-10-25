女情緒失控踹警下體 還飆髒話遭判拘50日

鄭姓女子今年7月在住處和人發生金錢糾紛，警方獲報後，由6名員警到場了解狀況，不料，鄭情緒失控，竟罵員警「死條子」，遭警方壓制時還激烈掙扎，腳踢員警下體、下肢，並與其發生拉扯，造成兩警受傷，還在解送過程中對員警嗆粗話；新竹地院審理終結，依公務員依法執行職務當場侮辱、公務員依法執行職務施強暴等罪判鄭拘役50日。

經查，今年7月30日晚間，鄭女與他人有金錢糾紛，警方獲報，由6名員警到場，鄭因與他人的糾紛導致情緒失控，竟辱罵警方「死條子」，經員警以現行犯將其逮捕時，鄭激烈掙扎，腳踢葉姓員警下體、下肢，與邱姓員警發生拉扯，造成葉下腹壁、會陰、左小腿鈍挫傷，邱右側中指關節挫傷併血腫、左中指挫傷併指甲裂傷、左大腿肌肉拉傷。鄭女被解送時，情緒還未緩和，直接對員警嗆粗話。