涉毆女友腦出血差點送命 男辯沒動手求判無罪

桃園張姓男子涉痛毆女友頭部致腦出血，幸緊急開刀撿回一命，檢方依殺人未遂罪起訴，但一審僅依傷害論罪判刑1年4月。二審日前開庭，張男說沒動手求判無罪。二審訂11月宣判。

檢方起訴指出，張男與傅姓女子為同居男女朋友，雙方於106年間在住處討論房產問題疑發生爭執，張男痛毆女方頭部臉部等處致腦出血，所幸送醫急救撿回一命，張男涉犯殺人未遂罪；張男前往唐姓男子工作室，詢問有無工作可做，卻趁機偷走唐男的手機，涉犯竊盜罪。

一審桃園地院認定張男毆人部分，不構成殺人未遂，僅構成傷害罪，依累犯規定，判處1年4月；偷手機部分，依竊盜罪累犯，判刑3月，得易科罰金。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審審理期間，張男表示檢方起訴都不是事實，他沒打人，也沒偷手機，請求判無罪；當天他回住處拿東西就離開，傅女人都好好的，然後手機真的不是他偷的，否則，怎會傻到把SIM卡放進手機使用，他是無辜應無罪。

檢方聲請傳喚為傅女執行緊急手術的醫師出庭作證；這名醫師在庭上指出，傅女的腦部血塊厚度1公分，如果不緊急開刀將有生命危險，所以及時做了開刀手術。

檢方論告表示，被害人除了腦傷外，臉部頭部多處傷，視力也模糊，這不是單純跌倒致傷，明顯是遭張男毆打成傷，請求判處原審刑度。

張男辯護人抗辯指出，張男究竟是傷害犯意，還是殺人犯意，不能單純以被害人傷勢來認定，且傅女自訴當天喝酒喝暈了，怎被打不記得，後來醒來才發現自己傷勢，考量無罪推定原則，建請合議庭改判張男無罪。

二審合議庭諭知，全案辯論終結，訂於11月10日宣判。