她恐嚇「知道妳住哪出去小心一點」 旁人聽到作證判拘

梁姓女子因與葉姓女子間有毀損案件糾紛，去年12月4日在台南地檢署開庭後，梁女被控在南檢走道上對葉女涉嫌恐嚇說，你自己也有小孩，出去小心一點，葉女心生畏懼向檢察官提出告訴法辦；台南地院依梁女觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。

梁女雖坦承有於上開時間、地點和告訴人葉女談話，但矢口否認有何恐嚇危害安全犯行，供稱她沒有對告訴人說「你自己也有小孩，你出去小心一點」的話。

但法官經查，葉女證稱當天她因為梁女損壞她家樓下物品的案件，到台南地檢署開庭，開庭過程中我和被告沒有爭執，開完庭從門口出去後，梁女說「我知道妳有小孩，我也知道妳家住哪裡，妳出去小心點」，陪她出庭謝姓舅媽也有聽到這句話。

法官認為，謝姓舅媽與被告梁女並無故舊恩怨，無甘冒偽證罪責任而設詞攀誣、虛構犯罪事實以陷害被告入罪，證述真誠性無疑義，被告有以上開內容恐嚇告訴人，堪信屬實。