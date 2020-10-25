他丟垃圾罵清潔員「不成囝仔」 侮辱公務員罪判拘役

台中市林姓男子年約20多歲，但他在今年3月間，在倒垃圾時與太平區的朱姓清潔隊員爆發口角，林當場以台語辱罵朱「不成囝仔」，經朱錄影存證後，提出妨害公務告訴，台中地院審理時，林否認犯案，辯稱只有罵「不成材」，且不成材是他的口頭禪，但不被法官採信，依侮辱公務員罪，判拘役40天，得易科。

根據判決書，今年3月24日上午8時與，林姓男子在太平區等資源回收車，欲倒垃圾時，因資源分類與太平區清潔隊的朱姓清潔隊員起口角，因雙方爭執不下，林氣得以台語辱罵「不成囝仔」，當時朱就問，「什麼叫不成囝仔」，林還直說「就是養不大、不會做事情」，朱將過程錄影後，提出妨害公務告訴。

林姓男子到案後，否認有辱罵犯意，辯稱只有罵「不成材」，且該句話是他的口頭禪。