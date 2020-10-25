他丟垃圾罵清潔員「不成囝仔」 侮辱公務員罪判拘役
台中市林姓男子年約20多歲，但他在今年3月間，在倒垃圾時與太平區的朱姓清潔隊員爆發口角，林當場以台語辱罵朱「不成囝仔」，經朱錄影存證後，提出妨害公務告訴，台中地院審理時，林否認犯案，辯稱只有罵「不成材」，且不成材是他的口頭禪，但不被法官採信，依侮辱公務員罪，判拘役40天，得易科。
根據判決書，今年3月24日上午8時與，林姓男子在太平區等資源回收車，欲倒垃圾時，因資源分類與太平區清潔隊的朱姓清潔隊員起口角，因雙方爭執不下，林氣得以台語辱罵「不成囝仔」，當時朱就問，「什麼叫不成囝仔」，林還直說「就是養不大、不會做事情」，朱將過程錄影後，提出妨害公務告訴。
林姓男子到案後，否認有辱罵犯意，辯稱只有罵「不成材」，且該句話是他的口頭禪。
台中地院審理後，認為台語「不成囝仔」，意指一個人不學無術，無知無能且為不知上進，若是在與對方言語爭執期間，執詞辱罵對方者，當屬侮辱性的言詞，也是公眾周知的事實，因此不採信林辯詞，依侮辱公務員罪，判拘役40天，得易科4萬元，可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言