港人李彬豪藉徵信情蒐香港學運人士 移民署今早遣返他
香港人李彬豪在台灣期間，因為接受香港方面人士委託，雇用台灣徵信業者，跟拍香港學運人士來台行程，移民署認為李的行為已違反居留目的，今天早上已經將他強制驅逐出境，並管制一定時間不得來台。
李彬豪是在今天上午7時許，在移民署人員陪同下，搭乘長榮8點5分的班機回到香港。
移民署指出，港人李彬豪違反居留目的，在台灣期間不法從事跟監拍攝港青參訪活動，行為已違反港澳條例等規定，移民署予以廢止居留許可，今天強制驅逐出境，並管制一定期間不得來台。
不過李彬豪原本在台灣工作居留，今年4月因雇主終止與他的聘僱關係，因此移民署已經廢止他的居留許可。
不過因為李男涉跟拍一案，當時已遭檢方限制出境直到現在，司法機關通知移民署解除管制，移民署決定依規定予以強制出境。
內政部長徐國勇對李彬豪跟拍一事，指出台灣是自由民主國家，不論國人及外來人口，在台灣都有免於恐懼的自由，部分紅色媒體雇用徵信社跟拍等不法手段在台情蒐，明顯利用台灣的自由民主來進行滲透、傷害人權，行為不為民主法治社會所認同。
移民署強調，外來人士在台應遵守台灣法律，有不法情事，治安機關將依法究處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言