快訊

2014年心臟病發後昏迷 三星電子會長李健熙今病逝

獨／男犯強盜案被逮 意外破7年前疑撿屍性侵案

港人李彬豪藉徵信情蒐香港學運人士 移民署今早遣返他

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

香港人李彬豪在台灣期間，因為接受香港方面人士委託，雇用台灣徵信業者，跟拍香港學運人士來台行程，移民署認為李的行為已違反居留目的，今天早上已經將他強制驅逐出境，並管制一定時間不得來台。

李彬豪是在今天上午7時許，在移民署人員陪同下，搭乘長榮8點5分的班機回到香港。

移民署指出，港人李彬豪違反居留目的，在台灣期間不法從事跟監拍攝港青參訪活動，行為已違反港澳條例等規定，移民署予以廢止居留許可，今天強制驅逐出境，並管制一定期間不得來台。

不過李彬豪原本在台灣工作居留，今年4月因雇主終止與他的聘僱關係，因此移民署已經廢止他的居留許可。

不過因為李男涉跟拍一案，當時已遭檢方限制出境直到現在，司法機關通知移民署解除管制，移民署決定依規定予以強制出境。

內政部長徐國勇對李彬豪跟拍一事，指出台灣是自由民主國家，不論國人及外來人口，在台灣都有免於恐懼的自由，部分紅色媒體雇用徵信社跟拍等不法手段在台情蒐，明顯利用台灣的自由民主來進行滲透、傷害人權，行為不為民主法治社會所認同。

移民署強調，外來人士在台應遵守台灣法律，有不法情事，治安機關將依法究處。

香港人李彬豪（戴帽者）在移民署人員陪同下，今天早上被強制驅逐出境。記者廖炳棋/翻攝
香港人李彬豪（戴帽者）在移民署人員陪同下，今天早上被強制驅逐出境。記者廖炳棋/翻攝

移民署 香港 徐國勇

延伸閱讀

陳同佳案露曙光？港警約受害者潘女母親周日會面

香港衛生主管部門公布 今新增5例新冠肺炎確診

港龍航空熄燈 22航線恐出現「真空」

百年繁華臨挑戰 謝金河: 港龍、國泰困局突顯香港未來

相關新聞

她恐嚇「知道妳住哪出去小心一點」 旁人聽到作證判拘

梁姓女子因與葉姓女子間有毀損案件糾紛，去年12月4日在台南地檢署開庭後，梁女被控在南檢走道上對葉女涉嫌恐嚇說，你自己也有...

他丟垃圾罵清潔員「不成囝仔」 侮辱公務員罪判拘役

台中市林姓男子年約20多歲，但他在今年3月間，在倒垃圾時與太平區的朱姓清潔隊員爆發口角，林當場以台語辱罵朱「不成囝仔」，...

港人李彬豪藉徵信情蒐香港學運人士 移民署今早遣返他

香港人李彬豪在台灣期間，因為接受香港方面人士委託，雇用台灣徵信業者，跟拍香港學運人士來台行程，移民署認為李的行為已違反居...

罵鄰居「王Ｘ蛋」 3個字判罰4000元

別衝動逞口舌之快！曹姓男子與張姓鄰居因鋼琴噪音發生爭吵，今年5月曹見警方上門處理鋼琴噪音，一時氣憤竟辱罵張「王Ｘ蛋」，遭...

莽漢替友追公車理論 罵髒話出劍指險戳瞎司機

台中市陳姓男子在去年8月間，因友人未能搭上公車，因此騎車追上由李姓男子駕駛的公車，攔下公車理論，期間陳辱罵三字經，還數度...

又私訊稱要槍殺「村長」 桃園警加強巡守、追緝男網友

桃園市議員「村長」詹江村今天自爆在臉書專頁收到死亡威脅私訊，對方私訊內容提到若詹不承認強姦女粉絲並蒙羞自殺，「我就派人槍...

警察兒性侵案刪網友留言 林明溱：監院要求調查

南投草屯警察兒涉性侵案，南投縣府依法函請各網路公司移除違法留言，引發網友不滿，南投縣長林明溱今天表示，監察院發函要求調查...

高中導師言語霸凌男同學為「許勃雞」 判賠10萬及道歉

台中市某高中陳姓導師，3年前上課時，以男同學名字諧音影射勃起男性生殖器，稱呼男同學為「許勃雞」，先後有6次，致男同學飽受...

被狗追！台南小5女童狂奔猝死 飼主賠180萬和解獲緩刑

台南1名國小5年級黃姓女童上課途中遭狗追，她在巷弄狂奔90公尺後猝死；法醫剖驗認為，若未因狗追吠而驚嚇，女童應尚存活，一...

沒傳訊就要撤受刑人緩刑 法院認桃園地檢缺乏依據駁回

蔡姓女子被依侵佔罪判刑6月，緩刑期間得償還管委會15萬元，桃園地檢署收到管委會具狀，指蔡第1期沒還清，檢方以此向法院聲請...

思覺失調症患者弒母 蔡清祥：儘快籌設司法精神病院

台南市患思覺失調症李姓男子，前天懷疑母親要害他，疑持家中榔頭等八種凶器，將母親打成重傷送醫不治；近年發生多起精神病患暴力...

大陸抽砂船台灣淺灘盜砂 船員判刑、船沒收

大陸籍「海航5679號」抽砂船今年6月在澎湖西南方「台灣淺堆」海域，盜抽台灣經濟海域海砂逾500公噸，經海巡艦艇包抄截獲...

熱門新聞

嘉義婦人和子吵架後陳屍溪州鐵軌旁 兒子認屍下跪痛哭

台中15歲少女被網友載走4天音訊全無 台南永康警方下午尋獲

台鐵嘉義-南靖站間發現屍體 雙向列車皆有延誤

北市貓纜動物園站 女子4樓平台墜落地面命危

影／台中高一乖乖女被男網友載走！離家三日母親急哭了

驚悚！老婦開車在菜市場倒車爆衝 撞傷3人壓壞2機車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。