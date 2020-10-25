港人李彬豪藉徵信情蒐香港學運人士 移民署今早遣返他

香港人李彬豪在台灣期間，因為接受香港方面人士委託，雇用台灣徵信業者，跟拍香港學運人士來台行程，移民署認為李的行為已違反居留目的，今天早上已經將他強制驅逐出境，並管制一定時間不得來台。

李彬豪是在今天上午7時許，在移民署人員陪同下，搭乘長榮8點5分的班機回到香港。

移民署指出，港人李彬豪違反居留目的，在台灣期間不法從事跟監拍攝港青參訪活動，行為已違反港澳條例等規定，移民署予以廢止居留許可，今天強制驅逐出境，並管制一定期間不得來台。

不過李彬豪原本在台灣工作居留，今年4月因雇主終止與他的聘僱關係，因此移民署已經廢止他的居留許可。

不過因為李男涉跟拍一案，當時已遭檢方限制出境直到現在，司法機關通知移民署解除管制，移民署決定依規定予以強制出境。

內政部長徐國勇對李彬豪跟拍一事，指出台灣是自由民主國家，不論國人及外來人口，在台灣都有免於恐懼的自由，部分紅色媒體雇用徵信社跟拍等不法手段在台情蒐，明顯利用台灣的自由民主來進行滲透、傷害人權，行為不為民主法治社會所認同。