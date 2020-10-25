罵鄰居「王Ｘ蛋」 3個字判罰4000元

別衝動逞口舌之快！曹姓男子與張姓鄰居因鋼琴噪音發生爭吵，今年5月曹見警方上門處理鋼琴噪音，一時氣憤竟辱罵張「王Ｘ蛋」，遭對方提告；新竹地院審理終結，曹被依公然侮辱罪，判處罰金4千元，辱罵一個字等同要罰1300多元。

經查，法官審理時，曹男雖坦承口出「王Ｘ蛋」，卻否認有公然侮辱犯行，他稱自己並無要辱罵張的意思，只是針對張常請警方處理鋼琴聲音的事情感到浪費社會資源所做出的評論。

法官調閱現場錄音對話，曹男在員警到場處理後，喊「怎麼樣，喂不要再浪費社會資源，知道嗎王Ｘ蛋」，法官認為，這明顯是針對張男所說，且「王Ｘ蛋」有輕蔑、嘲諷、鄙視、使人難堪的負面意涵用語，屬於謾罵性侮辱言詞，足以貶損張的人格及社會評價。