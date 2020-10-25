莽漢替友追公車理論 罵髒話出劍指險戳瞎司機

台中市陳姓男子在去年8月間，因友人未能搭上公車，因此騎車追上由李姓男子駕駛的公車，攔下公車理論，期間陳辱罵三字經，還數度出指戳向李的臉部，其中一次搓中李的左眼，讓李左眼有疑視網膜破洞的傷勢，全案檢方起訴後聲請簡易判決處刑，台中地院依傷害、公然侮辱罪，判應執行拘役35天，得易科。

根據判決書，去年8月27日下午1時許，陳姓男子（34歲）因賴姓友人沒搭上台中客運323路的公車，為替友人出氣，騎著機車追趕公車，並在西屯區惠來路、台灣大道附近的新光三越公車站，攔停公車，李姓司機趕緊下車。

陳姓男子看到李姓公車司機下車後，就上前理論。陳明知雙方站立的距離甚近，還不斷以手指戳向李的臉，其中一次戳中李的左眼，造成疑似視網膜剝離的傷勢，陳戳傷李後，更辱罵三字經，讓驚動附近市民、遊客圍觀。