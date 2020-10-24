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台北分署再度拍賣遠航客機 底價降為540萬元

中央社 / 台北24日電

遠東航空公司因積欠勞健保等稅費，名下編號B-28017的MD-82型飛機遭行政執行署台北分署查扣，本月6日首度拍賣流標。台北分署已公告11月3日再拍賣，底價降為新台幣540萬元。

遠東航空去年12月無預警停飛，董事長張綱維則因涉嫌掏空遭起訴，目前遭台北地方法院羈押中。此外，遠航積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費，迄今累積新台幣9700萬餘元。

案經台北市稅捐稽徵處、民用航空局、交通部觀光局等機關移送，台北分署分案執行，今年5月間查扣遠航存款900萬元，並查封編號B-28017的MD-82型飛機；這架飛機自3月起處無人維護狀態，目前停放於松山機場機棚外。

台北分署6日首度拍賣，最低拍賣價格為672萬元，但因無人投標而流標。

台北分署日前公告，將於11月3日再度拍賣遠航客機，底價降為540萬元。

遠東航空 遠航

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