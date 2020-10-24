又私訊稱要槍殺「村長」 桃園警加強巡守、追緝男網友

桃園市議員「村長」詹江村今天自爆在臉書專頁收到死亡威脅私訊，對方私訊內容提到若詹不承認強姦女粉絲並蒙羞自殺，「我就派人槍殺你」，還明確指今晚10點10分執行槍決。詹說，該名男網友已非第一次發出槍傷威脅，自己一整天不敢出門，桃園警方指出，已掌握男網友身分為高雄的郭姓男子，並加強詹住處與服務處巡守維安。

詹江村說，去年8月因批評館長（陳之漢），就收到該名網友私訊稱要槍殺，自己有提告過，但因未真的遭槍殺，即便警方有逮到人也不了了之，今天再度接獲死亡威脅，警方有請他到分局筆錄，「但怕遭到槍殺，哪敢出門做筆錄！」

桃園警方指出，該名網友應為家住高雄的二十多歲郭姓男子，去年曾受理詹江村提告，郭男當時有到案說明坦承發訊恐嚇詹江村，但後因未到庭說明，被桃園地檢署發布通緝中，由於郭男再度發訊恐嚇，已經威脅他人生命安全，正在積極追查到案。

依據詹江村提供私訊截圖資訊，該名臉書名稱為「Four RE」的郭姓男網友從去年8月先因不滿詹江村批評館長稱要槍殺，今年4月又再傳訊，稱不滿詹歧視素食者將出動絞刑，還要把詹的屍體做成標本處理，詹都沒有回訊。由於近日發生詹江村與女粉絲的互動爭議，該名網友22日再發訊痛批詹行徑，並進一步威脅寫道要派人槍殺。