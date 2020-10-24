半夜撿2鑰匙開門進屋搜刮 好心鄰居通報落荒逃男罰1萬2

基隆市李姓男子在某次偶然機會，半夜2點多在一處民宅前撿到兩把鑰匙，他看屋內沒有燈光研判沒有人，涉嫌拿鑰匙進屋，但還沒偷到東西，異常聲響就讓鄰居查覺有異，打電話給屋主返回查看，李男落荒而逃。檢察官聲請簡易判決處刑，法官依侵占遺失物罪判李男罰金1萬2千元。

基隆地院判決書指出，李男3月15日凌晨2時許，在基隆市一處民宅前拾獲一名男子遺失的鑰匙2把，並沒送交警方，侵占入己，並持鑰匙打開住宅大門侵入住宅意圖行竊，尚未著手之際，鄰居通知屋主回來查看，李男聽聞聲響，即帶著鑰匙逃逸。警方循線追查，扣得鑰匙2把，竊盜未遂部分，另為不起訴處分。