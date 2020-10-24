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警察兒性侵案刪網友留言 林明溱：監院要求調查

中央社 / 南投縣24日電

南投縣長林明溱。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
南投縣長林明溱。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

南投草屯警察兒涉性侵案，南投縣府依法函請各網路公司移除違法留言，引發網友不滿，南投縣長林明溱今天表示，監察院發函要求調查各平台相關足以識別當事人身分的文章處理。

南投縣政府警察局草屯分局一名警察就讀高中的兒子，遭同校女學生提告性侵，案件日前引發軒然大波，加害人及父親、被害女學生、當事學校等資料當時透過網路大量傳播，歷經月餘，網友撻伐力道減少，不料縣府發函相關網站要求刪文，再引發網友極度不滿。

此事連帶使南投縣長林明溱的臉書粉絲專頁也被網友大舉「進攻」，沉默幾天後，林明溱今天透過臉書表示，有關南投縣內發生的性平案，網路相關文章有部分出入，案件進入司法程序，由法官調查審理，因受到偵查不公開、兒童及少年福利與權益保障法保護，除司法單位，包含縣府都無法介入調查及審判過程。

林明溱說，警方今年4月19日受理報案後，立即按照警政婦幼案件管理系統規定完成通報，報請南投地方法院少年法庭法官指揮，全案已移送南投地方法院少年法庭處理；另外，監察院也發函要求調查關於各平台相關足以識別身分等文章處理。

林明溱表示，對於學校及警察分局，都由公正專家組成專案行政調查小組，及警政單位調查處理，在此要再度呼籲，請給司法單位空間跟時間。

林明溱說，社會大眾對縣政公共事務評論的言論自由，縣府全力捍衛，但台灣是法治國家，案件當事人都是未成年，對於違反性侵害犯罪防治法第13條、兒童及少年福利與權益保障法第69條、兒童及少年性剝削防制條例第14條、少年事件處理法第83條，站在主管機關立場責無旁貸，請網友在法律規範下理性討論。

林明溱 警察

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