高中導師言語霸凌男同學為「許勃雞」 判賠10萬及道歉

台中市某高中陳姓導師，3年前上課時，以男同學名字諧音影射勃起男性生殖器，稱呼男同學為「許勃雞」，先後有6次，致男同學飽受同儕嘲笑，二審依

公然侮辱罪判刑100日，可易科罰金。被害人請求損害賠償，台中地院判陳姓老師賠償被害人精神慰撫金新台幣10萬元，並在學校網站連續公開道歉7日。可上訴。

公開道歉內容「本人為陳姓教師，因以不雅綽號稱呼學生，經法院以成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處拘役100日，本人在此深感歉意，向受害學生及家屬鄭重道歉，並祝早日康復」。

被言語霸凌男同學的父母主張，指出陳男是班導師，2017年間因兒子學習狀況不符陳的要求，陳先於同年3月間班上生物課時，以兒子的名字諧音影射勃起男性生殖器暗示方式，稱呼兒子為「許勃雞」，並向班上同學介紹該字意思，以此嘲弄、辱罵兒子。

被害男同學的父母又稱，陳男另自同年4月至12月間，在上生物課及體育班實驗課時，以「許勃雞」稱呼兒子5次，足以貶損兒子的人格及名譽。而陳男為人師表，在教育現場多次對兒子為不雅稱呼，經該校性別平等教育委員會認定成立性騷擾，且經法院判決有罪，遂向陳求償及刊登道歉啟事。

陳男雖不否認曾私下跟著同學一起叫學生綽號，但縱使有所稱呼，亦不符合「公然」構成要件。再者他所稱呼學生的綽號，縱令學生主觀上有所不愉悅，尚難認已使學生社會上評價造成低落，而侵害同學名譽權及人格權。

陳男並辯稱，學生業已轉學，如再將道歉啟事刊登於學校公佈欄網際網路首頁，將致本不知悉此事之人，或已淡忘此事之大眾，重新獲悉兩造之糾紛，無益於原告回復名譽權之目的，如真有提出道歉聲明之必要，內容應為「本人陳姓老師對於學生6次妨害名譽之行為，深表歉意，特此鄭重道歉」。

合議庭以「許勃雞」諧音有影射勃起男性生殖器之意，已有輕侮、羞辱、醜化學生之意，足使學生受他人蔑視、侮辱、嘲笑、不齒與其來往，而陳男當眾稱呼學生為「許勃雞」，已構成侵權行為，判決賠償新台幣10萬元。

法官審酌，陳男於校園中，當眾以「許勃雞」稱呼學生，為多數學生所知悉，對學生名譽造成相當程度之傷害，倘不令陳男以類同方式在校園刊登道歉啟事，尚不足以回復學生的名譽。因認原告學生請求陳男將附表所示道歉啟事，公開刊登於學校網站首頁及公佈欄連續7日，應屬適當，自應准許。