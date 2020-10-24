快訊

國泰航空拒就新合約談判 不簽就解雇

台中15歲少女被網友載走4天音訊全無 警方在這找到人了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中導師言語霸凌男同學為「許勃雞」 判賠10萬及道歉

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市某高中陳姓導師，3年前上課時，以男同學名字諧音影射勃起男性生殖器，稱呼男同學為「許勃雞」，先後有6次，致男同學飽受同儕嘲笑，二審依

公然侮辱罪判刑100日，可易科罰金。被害人請求損害賠償，台中地院判陳姓老師賠償被害人精神慰撫金新台幣10萬元，並在學校網站連續公開道歉7日。可上訴。

公開道歉內容「本人為陳姓教師，因以不雅綽號稱呼學生，經法院以成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處拘役100日，本人在此深感歉意，向受害學生及家屬鄭重道歉，並祝早日康復」。

被言語霸凌男同學的父母主張，指出陳男是班導師，2017年間因兒子學習狀況不符陳的要求，陳先於同年3月間班上生物課時，以兒子的名字諧音影射勃起男性生殖器暗示方式，稱呼兒子為「許勃雞」，並向班上同學介紹該字意思，以此嘲弄、辱罵兒子。

被害男同學的父母又稱，陳男另自同年4月至12月間，在上生物課及體育班實驗課時，以「許勃雞」稱呼兒子5次，足以貶損兒子的人格及名譽。而陳男為人師表，在教育現場多次對兒子為不雅稱呼，經該校性別平等教育委員會認定成立性騷擾，且經法院判決有罪，遂向陳求償及刊登道歉啟事。

陳男雖不否認曾私下跟著同學一起叫學生綽號，但縱使有所稱呼，亦不符合「公然」構成要件。再者他所稱呼學生的綽號，縱令學生主觀上有所不愉悅，尚難認已使學生社會上評價造成低落，而侵害同學名譽權及人格權。

陳男並辯稱，學生業已轉學，如再將道歉啟事刊登於學校公佈欄網際網路首頁，將致本不知悉此事之人，或已淡忘此事之大眾，重新獲悉兩造之糾紛，無益於原告回復名譽權之目的，如真有提出道歉聲明之必要，內容應為「本人陳姓老師對於學生6次妨害名譽之行為，深表歉意，特此鄭重道歉」。

合議庭以「許勃雞」諧音有影射勃起男性生殖器之意，已有輕侮、羞辱、醜化學生之意，足使學生受他人蔑視、侮辱、嘲笑、不齒與其來往，而陳男當眾稱呼學生為「許勃雞」，已構成侵權行為，判決賠償新台幣10萬元。

法官審酌，陳男於校園中，當眾以「許勃雞」稱呼學生，為多數學生所知悉，對學生名譽造成相當程度之傷害，倘不令陳男以類同方式在校園刊登道歉啟事，尚不足以回復學生的名譽。因認原告學生請求陳男將附表所示道歉啟事，公開刊登於學校網站首頁及公佈欄連續7日，應屬適當，自應准許。

台中市某高中陳姓導師，以男同學名字諧音影射勃起男性生殖器，稱呼男同學為「許勃雞」，台中地院判陳姓老師賠償被害人精神慰撫金新台幣10萬元，並在學校網站連續公開道歉7日。可上訴。圖／本報資料照
台中市某高中陳姓導師，以男同學名字諧音影射勃起男性生殖器，稱呼男同學為「許勃雞」，台中地院判陳姓老師賠償被害人精神慰撫金新台幣10萬元，並在學校網站連續公開道歉7日。可上訴。圖／本報資料照

男性 公然侮辱 妨害名譽

延伸閱讀

判賠AOP夥伴48億元 藥華藥：將挑戰仲裁判斷

藥華藥仲裁案判賠48億元 公司聲明澄清

「喬完事」車上清槍走火誤殺好友 男判賠家屬1028萬元

海豚灣戀人童星長大打死人判賠357萬元 單親媽痛失獨子

相關新聞

被狗追！台南小5女童狂奔猝死 飼主賠180萬和解獲緩刑

台南1名國小5年級黃姓女童上課途中遭狗追，她在巷弄狂奔90公尺後猝死；法醫剖驗認為，若未因狗追吠而驚嚇，女童應尚存活，一...

高中導師言語霸凌男同學為「許勃雞」 判賠10萬及道歉

台中市某高中陳姓導師，3年前上課時，以男同學名字諧音影射勃起男性生殖器，稱呼男同學為「許勃雞」，先後有6次，致男同學飽受...

警方查獲槍枝 自首持槍者判無罪

高雄市警方據報林姓男子駕駛的轎車藏有槍彈，查槍時先遭林拒絕搜索，後又有1名尤姓男子到場自首，稱車內腰包的手槍是他的；警方...

警察兒性侵案刪網友留言 林明溱：監院要求調查

南投草屯警察兒涉性侵案，南投縣府依法函請各網路公司移除違法留言，引發網友不滿，南投縣長林明溱今天表示，監察院發函要求調查...

沒傳訊就要撤受刑人緩刑 法院認桃園地檢缺乏依據駁回

蔡姓女子被依侵佔罪判刑6月，緩刑期間得償還管委會15萬元，桃園地檢署收到管委會具狀，指蔡第1期沒還清，檢方以此向法院聲請...

思覺失調症患者弒母 蔡清祥：儘快籌設司法精神病院

台南市患思覺失調症李姓男子，前天懷疑母親要害他，疑持家中榔頭等八種凶器，將母親打成重傷送醫不治；近年發生多起精神病患暴力...

大陸抽砂船台灣淺灘盜砂 船員判刑、船沒收

大陸籍「海航5679號」抽砂船今年6月在澎湖西南方「台灣淺堆」海域，盜抽台灣經濟海域海砂逾500公噸，經海巡艦艇包抄截獲...

涉聯手杯材廠商逃漏稅 清心澄清：和檢方認知有落差

高雄大隆保麗龍公司涉嫌短報營業量，逃漏冷飲杯回收清除處理費3億5555萬多元，全國連鎖的手搖飲業者清心福全集團向大隆購冷...

酒客性侵辯稱是性交易 法官以她「活在恐懼中」判重刑

蔡男於2017年與友人至南投縣太子港歡樂KTV飲酒作樂，趁坐枱女子酒醉帶她出場到摩鐵性侵得逞，經被害人到醫院驗傷後報警，...

清心福全：廠商牽連「無妄受災」 絕不影響品質與食安

全台知名的手搖飲料店「清心福全」，近日遭高雄檢調查疑涉嫌與飲料杯供應商大隆公司逃漏稅，昨日起訴雙方負責人等6人。對此，清...

機車右轉沒禮讓行人？錄影還清白、警卻改告發未打方向燈

彭姓男子騎機車行經台北市內湖區內湖路一段與基湖路交岔路口時，被後車以行車記錄器拍下違規舉發，警方原本告發「未禮讓行人」，...

手搖飲業者疑逃漏稅4千萬 清心福全聲明「無妄之災」

高雄大隆保麗龍公司涉嫌短報營業量，逃漏冷飲杯回收清除處理費3億5555萬餘元，全國連鎖的手搖飲業者清心福全集團，向大隆購...

熱門新聞

嘉義婦人和子吵架後陳屍溪州鐵軌旁 兒子認屍下跪痛哭

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

台鐵嘉義-南靖站間發現屍體 雙向列車皆有延誤

相隔4分鐘！台9線隔10公里內 今晚接連兩起車禍釀2死

台中15歲少女被網友載走4天音訊全無 台南永康警方下午尋獲

影／台中高一乖乖女被男網友載走！離家三日母親急哭了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。