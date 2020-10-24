被狗追！台南小5女童狂奔猝死 飼主賠180萬和解獲緩刑

台南1名國小5年級黃姓女童上課途中遭狗追，她在巷弄狂奔90公尺後猝死；法醫剖驗認為，若未因狗追吠而驚嚇，女童應尚存活，一審台南地方法院據此依過失致人於死罪判處吳姓飼主6月徒刑，檢方不服上訴，二審台南高分院認事用法並無違誤，駁回上訴，吳與女童家人以180萬元達成和解，獲緩刑2年，全案不得上訴。

「我覺得很冤枉…」65歲吳姓男子表示，如果黃姓女童不要走那條路，狗就不會跑出來。他還具狀抗辯說，黑狗追逐一定距離即停止，女童奔跑移動約90公尺，三分之二以上距離並無黑狗追逐，她轉入無尾巷後並無錄影畫面，無法排除其他造成死亡事故的可能因素，但法官沒採信。

法官指出，遭犬隻追逐而致死的案例很罕見，吳姓男子在情感上難以接受，爭執其因果關係雖可理解，但在證據上，兩者因果關係並無疑義。飼主對黑狗有管束責任，斷無歸咎於女童行經該路段始遭黑狗追逐的道理，且女童母親所受傷痛至深，至今難以平復，但考量吳年歲已高、身體狀況不佳，量處6月徒刑，可易科罰金。

然而，檢方認吳否認犯罪，態度不佳，且迄今尚未獲女童母親諒解，或賠償女童母親分文，原審量刑過輕，不服上訴。

事後，吳與女童母親取得聯繫，同意賠償180萬元，已先行賠償120萬元，另60萬元則分期付款，取得女童母親的諒解。

因此，二審合議庭認檢方上訴理由已不存在，駁回檢方上訴，維持原判外，認吳與女童母親達成和解，且經此偵、審程序後，應知所警惕，而無再犯之虞，給予緩刑2年，全案不得上訴。

檢警調查，吳姓男子在台南市關廟區住處飼養一隻黑狗，應注意適當管束或必要防護措施，以防黑狗脫離住處範圍而影響路人安全。

前年7月27日上午8時39分，吳姓男子疏未注意而任由黑狗自由走動，適逢黃姓女童及同學步行欲前往學校參加暑期夏令營課程經過，黑狗突然衝出追逐，女童一時驚嚇而拔腿狂奔，前後跑了約90公尺，最後奔進無尾巷，倒臥在距離巷口25.8公尺處猝死。