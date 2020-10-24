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沒傳訊就要撤受刑人緩刑 法院認桃園地檢缺乏依據駁回

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

蔡姓女子被依侵佔罪判刑6月，緩刑期間得償還管委會15萬元，桃園地檢署收到管委會具狀，指蔡第1期沒還清，檢方以此向法院聲請撤銷蔡緩刑；法院發現，桃檢未曾傳訊、聯繫蔡，聲請書中違反情節是否重大，隻字未提，院方自行電詢管委會發現蔡陸續有還錢，認定桃檢聲請率斷，裁定駁回。

法院查，蔡女因侵占罪被判有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，附帶條件是得還管委會15萬元，並約定第1期先還5萬元，其餘10萬元分10期給付，每月匯1萬元到對方戶頭。

蔡女第1期僅匯1萬5000元，第2期尚未將屆前，管委會就具狀向桃園地檢聲請撤銷蔡的緩刑。法院認為，蔡女雖未履約在先，但除非有具體事證證明她有資力卻蓄意不還錢，否則難以單純用未遵期履約一事，就斷定她違反情節重大。

法院發現，桃園地檢接獲管委會聲請撤銷緩刑宣告狀後，竟未曾再次傳訊或聯繫蔡女，以釐清第1期僅支付部分款項原因，對於受刑人違反緩刑情節是否已屬重大、甚至足認緩刑難收預期效果，而有執行刑罰的必要等，桃檢全然未曾做任何調查、舉證。

法院指出，桃檢直接在3月12日就以撤銷緩刑聲請書，向法院聲請撤銷蔡女的緩刑，而且桃檢在該聲請書中，對於蔡女違反緩刑所定負擔的情節是否重大，隻字未提，就逕以蔡第1期款項沒全數還清，率認她並未改過遷善，難認有依據。

另外，蔡女3月31日具狀向法院說明先前實在湊不出5萬元，所以才先付1萬5000元，也曾向管委會說明希望再給多一點時間，法院並於3月27日、4月6日、5月14日及9月7日，四度致電給管委會詢問蔡有無履約，對方說陸續收到2次1萬元、4次1萬5000元。

法院認為，蔡女因資金困難，第1期未全數付清，之後各期如數支付，並再額外多付5000元，以補第1期欠款，並沒有拒絕不履行狀況，顯然和惡意拖延不給付不同，認為桃檢聲請無理由，裁定駁回。

桃園地檢。記者曾健祐／攝影
桃園地檢。記者曾健祐／攝影

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