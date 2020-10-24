思覺失調症患者弒母 蔡清祥：儘快籌設司法精神病院

台南市患思覺失調症李姓男子，前天懷疑母親要害他，疑持家中榔頭等八種凶器，將母親打成重傷送醫不治；近年發生多起精神病患暴力攻擊事件，建構社會安全網及司法精神病醫院設置議題，再度引發社會關注。

法務部長蔡清祥說，矯治犯罪精神疾病患者，不能只靠司法精神病醫院，病患最終還是要回歸社區，需要社區當地警政、社政、衛政、勞政等相關單位，大家一起努力，法務部會與更生保護會等團體，跟大家一起努力，社區民眾也要一起來關心。

蔡清祥表示，建構社會安全網，由行政院政務委員林萬億主導，各相關部會積極落實執行，外界關心的司法精神病院籌設，也在行政院主導下積極辦理，「會儘快籌設」。

蔡清祥上午到嘉義監獄，參加矯正署靖安小組第12期總驗收成果演練，演練會前接受記者，針對建構社會安全網及司法精神病院籌設，做以上表示。

蔡清祥昨天到高雄大學，出席「醫療科技與法律實務系列」學術研討會，表示對精神障礙者威脅社會安全的監護處分，將把現行最高5年，修法為沒上限，而且執行監護地點已經「慢慢浮現」。