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大陸抽砂船台灣淺灘盜砂 船員判刑、船沒收

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

大陸籍「海航5679號」抽砂船今年6月在澎湖西南方「台灣淺堆」海域，盜抽台灣經濟海域海砂逾500公噸，經海巡艦艇包抄截獲，橋頭地方法院依違反「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」，判決肖姓船長7月徒刑，另9名船員6月徒刑，可易科罰金，並宣告沒收這艘抽砂船。全案可上訴。

「海航5679號」抽砂船總噸位7539噸，6月2日由肖姓船長（42歲）帶領9名船員，從福建省龍海市漳州港出港，3日清晨到澎湖七美西南方台灣淺堆海域，不顧此海域是中華民國專屬經濟海域及大陸礁層範圍，便擅自將抽砂管深入該海底抽砂，海巡署艦隊分署發現大陸抽砂船盜砂，動員高雄艦、澎湖艦、台南海巡隊及澎湖海巡隊包抄，截獲海航5679號，發現船上已抽約500噸海砂，將船押返高雄興達港。

經查海航5679號船籍，於今年5月登記變更為「海航公司」，肖姓船長雖稱不知道船老闆是誰，但出港前曾由船公司交船給他，全權代處理聘僱及轉發薪資事宜，並由他指揮抽砂。

合議庭認為，台灣淺堆海域為土魠、鯛等多種魚類之成長棲地，也蘊含海砂等資源，肖等10人未經許可，擅自駕船進入我國上開海域內盜採海砂，嚴重破壞我國國土保安、海洋生態、海域水文，加上抽砂船噸位為7569噸，載運量甚鉅，短短不到半天便已採得500噸砂石，危害不輕，應予重懲，但考慮肖等10人犯後態度尚佳，才判決6至7月徒刑。

合議庭並就維護我國國境安全、保護生態環境，以盜採海砂的共同正犯責任共同原則，宣告沒收海航5679號。

大陸籍「海航5679」號在台灣淺灘海域，經空勤直升機蒐證發現盜砂。圖／海巡署提供
大陸籍「海航5679」號在台灣淺灘海域，經空勤直升機蒐證發現盜砂。圖／海巡署提供
大陸籍「海航5679」號（中）經海巡艦艇包抄攔截。圖／海巡署提供
大陸籍「海航5679」號（中）經海巡艦艇包抄攔截。圖／海巡署提供

海巡署 澎湖

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