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涉聯手杯材廠商逃漏稅 清心澄清：和檢方認知有落差

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

高雄大隆保麗龍公司涉嫌短報營業量，逃漏冷飲杯回收清除處理費3億5555萬多元，全國連鎖的手搖飲業者清心福全集團向大隆購冷飲杯，被高雄地檢署查出疑與大隆聯手逃漏稅。清心福全今上午由總執行長趙啟宏率律師親上火線召開記者會，澄清是杯材廠商未誠實繳納費用，清心福全是無端受殃，且實際清查短報收入的結果與檢方認知有落差。

清心福全委任律師陳文禹指出，起訴書上面指清心福全短報2億多萬元的收入，清心福全實際清查只有7千多萬元，這和檢方認知有落差；另外，所遺漏、尚未繳納稅捐都已繳納完畢，9月15日已將補繳單據提給檢察官，會在訴訟中主動向法院澄清事實，以便院方釐清法律責任歸屬。

陳文禹說，依法該杯材廠商應負起繳納費用的責任，很可能是在申報數量上有疏漏，或是申報繳納流程不夠完善，才導致部分處理費未如期繳納的狀況，而杯品買賣關係是由大隆直接供貨給清心福全加盟店，總公司沒有從中賺取價差費用，總公司是負責對帳、商標授權、倉儲管理等。

趙啟宏表示，清心福全全台有946間門市，過去與該杯材廠商為長期配合的協力廠商，一直以來雙方都採誠信原則合作，未料該廠商未誠實繳納費用。根據「廢棄物清理法第15條及第16條」等規定，容器製造業者應自主負責回收清除工作，而不是使用的業者，且要依中央主管機關訂立「容器回收清除處理費率」計算方式，定期繳納相關處理費用。

趙啟宏說，清心福全創業至今已33年，配合政府環保政策，台北、新北、台南、嘉義縣市都已沒有使用保麗龍杯，台中今年11月也會停用，預計5年內全面停止使用保麗龍杯。

清心福全今上午由總執行長趙啟宏（右）率律師親上火線召開記者會，指無端受殃，為此感到遺憾。記者鄭維真／攝影
清心福全今上午由總執行長趙啟宏（右）率律師親上火線召開記者會，指無端受殃，為此感到遺憾。記者鄭維真／攝影
清心福全在台有946間門市。記者鄭維真／攝影
清心福全在台有946間門市。記者鄭維真／攝影

保麗龍 律師 新北

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