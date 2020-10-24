機車右轉沒禮讓行人？錄影還清白、警卻改告發未打方向燈

彭姓男子騎機車行經台北市內湖區內湖路一段與基湖路交岔路口時，被後車以行車記錄器拍下違規舉發，警方原本告發「未禮讓行人」，但畫面顯示有停車禮讓，警方重新檢視更正法條改告發「轉彎未顯示方向燈」，裁處1200元。彭男不服提出行政訴訟，法官根據影像認定沒開方向燈駁回，罰單得照繳。

基隆地院判決書指出，彭男108年11月19日9時，騎乘普通重型機車行經台北市內湖區內湖路一段與基湖路交岔路口，原涉有「轉彎時除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行」之違規行為，經民眾以科學儀器行車紀錄器錄影採證後檢舉，但後來台北內湖警分局查證，改依道路交通管理處罰條例第48條第2項規定，「駕駛人轉彎或變換車道時未顯示方向燈」，監理單位裁罰1200元。

彭男主張，舉發機關先認定違反道路交通管理處罰條例第48條，因他不服申訴才變更認定，改告發違反同條例第42條規定。影像之佐證顯有疑義。且綠燈右轉時使用方向燈係一個連續行為之總和（包含轉彎前直行、準備變換車道、放慢車速、開始轉彎、完成轉彎），無法證明「轉彎前之直行路段」未打方向燈，顯然證據不足。

他還質疑影像有無經變造、剪接或合成，如未出示足堪證明影片可信之設備維護證明或出廠文件，原告自得請求撤銷原處分。

法官勘驗錄影畫面，機車右轉至枕木紋行人穿越道上，恰有數名行人自機車之右側，朝內湖路一段方向步行，機車在枕木紋行人穿越道上煞車，機車騎士兩腳著地、機車車尾顯示剎車燈，但並未顯示方向燈，行人通過其車頭並行走至其車輛左側，機車復再次起步前行，繼續行駛基湖路。

法官指出，機車無論在「內湖路一段停等紅燈時」、「系爭路口綠燈後逕行右彎時」、「右轉完成後行駛於基湖路時」，車輛自直行至右轉彎完成之整體過程，均未有顯示右側方向燈。