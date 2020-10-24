手搖飲業者疑逃漏稅4千萬 清心福全聲明「無妄之災」

高雄大隆保麗龍公司涉嫌短報營業量，逃漏冷飲杯回收清除處理費3億5555萬餘元，全國連鎖的手搖飲業者清心福全集團，向大隆購冷飲杯，被高雄地檢署查出疑與大隆聯手逃漏稅達4700多萬元，今天清心福全表示是「無妄之災」、「無端受殃」。

清心福全今天向媒體傳出「杯材廠商引爭議，清心福全無端受殃」澄清稿， 表示該杯材廠商（指大隆）為長期配合的上游廠商，依法本應負起繳納費用的責任，其極可能是在申報數量上有所疏漏、 或是申報繳納流程不夠完善， 才會導致有部分處理費未如期繳納的狀況。

清心福全聲明，這家杯材廠商是清心福全生意上往來的業者，因此無法實際查驗該廠商是否有依法如實繳納費用，為配合檢調釐清，清心福全主動請會計師協助該廠商查核所有過去帳目， 並將所有遺漏、尚未繳納的稅捐向國稅局申報並繳納完畢，針對受牽連而遭起訴部分，清心福全會在訴訟中主動向法院說明、澄清事實，以便釐清法律責任歸屬。