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新北一員警假國旅真詐財 繳交國庫3萬元獲緩刑

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓員警連續兩年透過在旅行社任職的李姓小姨子協助刷國旅卡，明明沒有實際出遊旅宿，卻持刷卡紀錄向新北市警局請領旅遊補助，中飽私囊5萬多元，黃員到案後坦承犯行，當庭寫下悔過書並繳回不法所得，新北地檢署考量二人為初犯且深表悔悟，昨處分二人緩起訴。

任職新北市警局的黃姓員警因小姨子李姓女子在旅行社擔任企劃專員，明知國民旅遊卡補助費用必須核實申報方可領取補助，卻由李女藉任職旅行社職務之便，於民國106年10月及107年11月間，由黃員提供國旅卡卡號及驗證碼來刷卡，偽造消費紀錄。

李女刷卡後再將9000元及1萬7000元的消費金額退還給黃員，黃員再拿不實的刷卡消費紀錄向市警局請領9000元及1萬6000元補助款，涉中飽私囊，市警局發現後依法送辦。

黃員到案後坦承犯行，當庭寫下悔過書並繳回不法所得，新北地檢署考量二人無前科為初犯且深表悔悟，昨處分二人緩起訴一年，但黃員還須繳交國庫3萬元，李女繳交國庫2萬元。

新北市警局昨獲悉後表示，會再加強教育，身為執法者不可知法犯法，將對黃員列為輔導對象，考量後進行職務調整。

新北市黃姓員警連續兩年透過在旅行社任職的李姓小姨子協助刷國旅卡，明明沒有實際出遊旅宿，卻持刷卡紀錄向新北市警局請領旅遊補助。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓員警連續兩年透過在旅行社任職的李姓小姨子協助刷國旅卡，明明沒有實際出遊旅宿，卻持刷卡紀錄向新北市警局請領旅遊補助。記者王長鼎／翻攝

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