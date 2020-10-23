泰華施違法賣非醫用消毒劑 法官裁定業者無保請回

彰化檢方查出合銓、台灣泰華施等3家公司，涉嫌將非醫療用消毒劑分裝以醫療用消毒劑名義賣出，泰華施公司劉姓業者遭檢方聲押，法官認為被告在羈押庭坦承違法，今晚裁定請回。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成接受媒體聯訪時指出，檢方接獲彰化縣衛生局通報，指稱彰化縣內有未領取醫療器材製造許可的廠商，在廠區內分裝來源不明的酸性消毒劑，賣給使用洗腎機的醫療機構。

檢方查出，合銓等3家業者都未領有醫療器材製造廠許可，只能從事販賣工作，位於新北市的智森公司先委託台灣泰華施公司進口非屬藥用、醫療用的酸性消毒劑，泰華施公司再委託彰化的合銓公司分裝，且在桶子上貼上另一款消毒劑的醫療用消毒劑許可字號，再由智森公司販賣給醫療院所。

承辦此案的檢察官認為，智森公司吳姓業者及台灣泰華施公司劉姓業者涉犯詐欺、違反藥事法等罪，訊後諭令吳姓業者30萬元交保，劉姓業者因否認知情，檢方認為有串供、滅證之虞，向彰化地方法院聲請羈押，彰化地院今天下午召開羈押庭，法官以被告在羈押庭坦承違反藥事法為由，認為已無串供滅證之虞，裁定請回。至於合銓公司負責人訊後則請回。

彰化縣衛生局秘書蕭惠玲接受媒體聯訪時指出，未經過查驗登記的消毒劑效果不明確，可能會有不當殘留，傷害人體健康。