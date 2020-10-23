台東縣前縣長黃健庭今晚繳交違反逃漏稅捐罪易科罰金

台東縣前縣長黃健庭。(本報資料照片)

台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，最高法院今年8月26日依違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑2月，得易科罰金定讞，另貪汙不另為無罪諭知部分也確定。黃今晚前往台東地檢署繳交罰金6萬元。

黃健庭今晚在個人臉書上貼文表示，今天依法到地檢署繳交判決2個月的罰金，心中很平靜，很平安，因為我是清白的，「企業既然沒有逃漏稅，我又怎麼可能協助逃漏稅呢？」 12年的官司纏累，沒有影響我改變台東的任務，這是上帝明明的恩典。謝謝在這一路上關心我、信任我的朋友。

他說，他去地檢署繳交罰金，是為了過去莫名被牽連的司法案件畫下句點，繳交罰金不代表他認罪，是因為刑期只有2個月，法律上不允許上訴，所以在多的冤屈，他也只能無奈接受。

黃健庭強調，這個案子企業沒有逃漏稅，連起訴都沒有，而他卻被判了一個協助企業逃漏稅的罪，這不是很奇怪嗎？這根本是一個為了定罪而定罪的判決，這個官司延宕了12年，對他造成莫大傷害，儘管如此，在這期間他依然盡心盡力，服務國家和人民，做好立委和縣長的工作。

最後他說，「他相信公道自在人心，他的清白上帝知道，上帝一定會還他公道」。