快訊

「不得不做」的表演：提名金馬最佳新演員的《幻愛》劉俊謙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東縣前縣長黃健庭今晚繳交違反逃漏稅捐罪易科罰金

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣前縣長黃健庭。(本報資料照片)
台東縣前縣長黃健庭。(本報資料照片)

台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，最高法院今年8月26日依違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑2月，得易科罰金定讞，另貪汙不另為無罪諭知部分也確定。黃今晚前往台東地檢署繳交罰金6萬元。

黃健庭今晚在個人臉書上貼文表示，今天依法到地檢署繳交判決2個月的罰金，心中很平靜，很平安，因為我是清白的，「企業既然沒有逃漏稅，我又怎麼可能協助逃漏稅呢？」 12年的官司纏累，沒有影響我改變台東的任務，這是上帝明明的恩典。謝謝在這一路上關心我、信任我的朋友。

他說，他去地檢署繳交罰金，是為了過去莫名被牽連的司法案件畫下句點，繳交罰金不代表他認罪，是因為刑期只有2個月，法律上不允許上訴，所以在多的冤屈，他也只能無奈接受。

黃健庭強調，這個案子企業沒有逃漏稅，連起訴都沒有，而他卻被判了一個協助企業逃漏稅的罪，這不是很奇怪嗎？這根本是一個為了定罪而定罪的判決，這個官司延宕了12年，對他造成莫大傷害，儘管如此，在這期間他依然盡心盡力，服務國家和人民，做好立委和縣長的工作。

最後他說，「他相信公道自在人心，他的清白上帝知道，上帝一定會還他公道」。

逃漏稅 黃健庭 台東

延伸閱讀

涉與供應商逃漏稅逾4億 清心福全發聲了

噁！病友「上大號」拿他床單擦屁股 他反擊判拘40日

倒車不慎造成騎士慘死 犯後積極彌補…屏院判處4個月

加拿大男與台女分手 性愛片Po全球最大色情網站被判刑

相關新聞

涉貪遭羈押 陳超明喊冤「無辜」哭訴：徐永明為何不必押？

國民黨立委陳超明被控職務收賄100萬元協助SOGO案「復辟」。台北地院今天提解在押的陳超明行準備程序，陳無罪答辯。陳超明...

噁！病友「上大號」拿他床單擦屁股 他反擊判拘40日

新北市曹姓男子住康復之家養病，林姓病友上完大號，竟拿曹的床單去擦拭肛門，曹憤持玻璃瓶毆打林成傷，林提告傷害罪，檢察官認為...

台東縣前縣長黃健庭今晚繳交違反逃漏稅捐罪易科罰金

台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，最高法院今年8月26日依違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑...

黑心洗腎機管路酸性消毒劑 檢方認為醫療院所受害

彰化縣地檢署和衛生局合作，查辦智森國際13年前透過泰華施公司向泰國訂購一般酸性消毒劑，委託全銓興業公司分裝，貼上衛生署輸...

都市計畫聲請釋憲有功再審卻遭駁 大法官再解釋給救濟

司法院釋字742號解釋認為都市計畫訂定影響人民權益，人民得就違法的都市計畫提起訴訟以資救濟，當時的聲請人提起再審，但卻因...

中校偷1500片國家隊口罩不認罪 今當庭聲請具保停押

國防部台北市後備指揮部中校科長李志交利用督導「口罩國家隊」找舊屬前陸軍機步第269旅聯兵2營戰支連上士作戰訓練士張政陽搬...

越移工組山老鼠集團 命同鄉、台人拉拉山狂砍千斤扁柏

越南籍阮姓移工失聯多年看準盜伐林木商機自行招募同鄉背工、台籍車手，和雲嘉地區藝品店負責人、仲介等勾結，自組山老鼠集團專挑...

抓車手又見另組人馬在旁領錢 新莊警一舉破兩詐騙集團

27歲陳姓男子因形跡可疑，21日下午被正在執行查緝車手勤務的新莊警分局發現盤查，查獲陳正是詐騙集團的提領車手，未料恰好另...

辦曲棍球案檢察官不受懲戒監院提再審 2參審員加入審判

台中地檢署檢察官陳隆翔在任職彰化地檢署期間，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，監察院認為他辦案過程有諸多瑕疵而彈劾。職...

保時捷休旅車AB車鑽漏洞 積欠百萬稅款將被拍賣

彰化市一輛黑色保時捷休旅車（第一代Cayenne S）車主，自2016年起，即惡意不繳納車輛所欠的任何稅費，致隔年3月間...

潤寅超貸472億 千金楊宇晨淚灑法庭：我不該承擔父母的錯

台北地院審理潤寅詐貸472億元案，今天傳喚曾被羈押禁見的潤寅千金楊宇晨出庭。楊宇晨對捲入證交法重罪可能重判，當庭灑淚，稱...

精障犯罪者回歸社會 諶立中：建立好的社區矯治制度

對精神障礙犯罪問題，衛福部心理與口腔健康司長諶立中認為，無論處罰、教化或治療，最後如果沒辦法復歸社會，等於「有做但是沒結...

熱門新聞

影／台南兒子拿榔頭爆打母親致死 鄰居聽到慘烈求救聲報警

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

人倫悲劇！母療養院接回兒子專職照顧 疑被8種凶器砍死

張綱維資產過戶「2個媽」 難籌8千萬保金恐再羈押

「廣告小妹」爆料賴弘國劈腿約砲挨告 傳拘無著遭通緝

殺母嫌犯曾打傷母親遭強制送醫 她不捨接回1個月後慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。