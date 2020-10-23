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噁！病友「上大號」拿他床單擦屁股 他反擊判拘40日
新北市曹姓男子住康復之家養病，林姓病友上完大號，竟拿曹的床單去擦拭肛門，曹憤持玻璃瓶毆打林成傷，林提告傷害罪，檢察官認為「事出有因」，建議判緩刑，不過，法官沒有支持，台北地院審理，依傷害罪判曹拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
針對這起「犯罪動機」很特別的案子，台北地檢署於起訴時，對被告「求處」緩刑。承辦檢察官指出，曹沒有任何犯罪紀錄，「此次實係因告訴人先有噁心不堪之舉致憤而傷人」，雖犯法，情有可原，盼法官能從輕量處其刑並為緩刑之宣告。
起訴書指出，曹姓男子2019年10月20日晚間9時，在新北市新店區「怡園」康復之家，因不滿同院林姓病患上完大號後，用他的床單擦拭肛門，與林發生口角。
康復之家劉姓職員見衝突一觸即發， 上前勸阻，不過，曹仍餘怒未消，持玻璃瓶進入林的房間內毆打林，造成林有前額撕裂傷、鼻子鈍傷、閉鎖性骨折等傷勢；林被打後到附近耕莘醫院驗傷，再向新店分局提告傷害，曹被依傷害罪嫌起訴。
判決書指出，曹犯傷害罪，審酌他的生活狀況、智識程度、犯案行為方式、犯罪後坦承犯行的態度、雙方互有衝突、告訴人所受的傷害、曹未賠償林等一切情狀，量處曹拘役40日，並諭知曹得易科罰金之刑。
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