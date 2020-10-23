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高雄精障病患因妄想症發作撞傷路人 判7年半

中央社 / 高雄23日電

長期有精神病史林姓民眾去年因妄想症發作，開車行經高雄前鎮區時認為過馬路吳姓男子「點頭代表同意讓我撞」，隨後撞傷吳男，高雄地院依殺人未遂罪判林姓民眾7年6月，監護5年。

判決書指出，林姓民眾民國103年6月30日起因有情緒焦慮、關係妄想、被害妄想、幻聽等症狀，陸續至醫院就診，並診斷出罹患精神病、重度憂鬱症等，但因林姓民眾未規則就醫服藥，去年9月15日竟妄想自己的國小同學遭殺害棄屍，進而引發情緒緊張。

林姓民眾去年9月16日上午7時53分在高雄市前鎮區駕駛車輛，沿途多次違規闖紅燈、逆向行駛。但他在行經文林街與新光路口處等紅燈時，看到穿著工人服的吳姓男子正在過馬路，因精神狀況不佳，認為「吳男向我點頭示意是同意讓我撞」，隨後踩油門輾過吳男拖行數十公尺。

林姓民眾輾過吳男後，還想回頭再次衝撞，幸目擊的吳男同事持寶特瓶、安全帽丟擲，林姓民眾才作罷逃離。吳男送醫急救撿回一命，林姓民眾則在小港區沿海二路遭員警鳴12槍合力制伏，案經高雄市警局前鎮分局報告高雄地檢署偵查起訴。

林姓民眾接受警詢時自稱是「吳男看著我，自己讓我撞的」，甚至後來開車折返現場也是怕吳男還沒死，所以想再撞他一次，「讓他不會那麼痛」，但也不知道為何會這麼做。

法官認為，林姓民眾當天在路口停了2分鐘，等到吳男推著推車走到斑馬線時，再踩油門正面朝吳男衝撞，過程絲毫沒有減速，足認林姓民眾是基於故意。且因林姓民眾在擔任預拌混凝土車駕駛期間，常遭工地同事責罵，因此認為林姓民眾對「工人」存有敵意。

高雄地院法官審酌林姓民眾犯後未坦承全部犯行，也未能與吳男家屬和解，且曾因違反保護令遭判4個月，應加重其刑。但因林姓民眾長年飽受精神疾病之苦，以致案發時受妄想症影響致辨識能力降低。因此依殺人未遂罪，判處林姓民眾有期徒刑7年6個月，服刑完畢後還需監護5年。

殺人 高雄市

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