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涉貪遭羈押 陳超明喊冤「無辜」哭訴：徐永明為何不必押？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨立委陳超明被控職務收賄100萬元協助SOGO案「復辟」。台北地院今天提解在押的陳超明行準備程序，陳無罪答辯。陳超明說，同樣因SOGO案被訴，時力前主席徐永明為什麼可以具保不必羈押？陳說已被關3個月，願接受最嚴厲檢驗，哭著說無辜、無奈到了極點。

準備庭進行約2個小時，檢、辯所整理出的爭點，包括陳超明收100萬元是否與立委職務行為有對價關係？陳超明的國會辦公室主任梁文一與SOGO案「白手套」聯繫陳是否知情？細部爭點雙方會再遞狀庭呈。

今天開庭，有10位陳超明的支持者進入法庭旁聽，庭畢，1名支持者在法院的川堂抗議，喊稱同樣都是收賄「陳唐山為什麼無罪？」、「陳超明只打一通電話為什麼羈押禁見？」，隨後被法警請出法院大門。

陳超明說，他羈押禁見已被關「呆」了，產生瞬間短暫失憶症，有關通訊資料解碼都顯示，他與太流前董事長李恆隆、「白手套」郭克銘、翁華利沒有接觸，沒有證據顯示他指使梁文一參與SOGO案，梁更從未向他報告SOGO案情，所有行為，只有2019年12月16日徐永明與東吳大學合辦公司法適用鑑定公聽會的前兩天，曾打過電話給經濟部長沈榮津。

陳超明說，因沈榮津沒有接電話，他再打給國會聯絡人魏士綱，2人談話170秒，會要求經濟部派官員出席是鑑定公聽會，是處理一般民眾請託案，就是順水人情。

陳超明說，羈押禁見時，他把起訴書當聖經、佛經看，天天讀、天天看、慢慢比對、逐字推敲還是不知道為何自己變貪汙犯，「行賄不就是不要讓人知道嗎？怎麼會將錢存入政治獻金專戶？」

陳超明請法官、檢察官打聽他在苗栗地區的風評，自稱是真正辦事不拿錢的人，才會在選舉時屢戰屢勝；陳說，苗栗是鄉下地方、口舌是非之地，若有風聲一定有傳聞，他從不包工程，他的阿公兄弟有好幾家上市公司，他選舉不用為錢煩惱，服務選民只為解決民困。

公訴女檢察官黃嘉妮反擊稱，陳超明雖然表示沒有與李恆隆接觸，但陳的助理梁文一正是關鍵，她也拜託陳超明派人在國會助理圈打聽一下，看看梁文一「是好，還是臭？」、「是完全達到任務還是會拿錢辦事？」，稱陳超明涉案不能與梁文一切割看待。

黃嘉妮說，一般人不會打電話給經濟部長，李恆隆花大錢請陳超明打給經濟部，經濟部才會在鑑定公聽會的前一天即2019年12月17日傍晚緊急派官員赴會，並在一場經濟部沒有必要出席的學術研討會上接受立委的羞辱。

國民黨立委陳超明被控職務收賄100萬元協助SOGO案「復辟」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳超明被控職務收賄100萬元協助SOGO案「復辟」。圖／聯合報系資料照片

陳超明 SOGO 徐永明 收賄 貪汙

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