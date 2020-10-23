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「只因打通電話」被控收賄 陳超明：無辜無奈到極點

中央社 / 台北23日電

北院提訊在押立委陳超明，他戴著手銬低著頭走下囚車。聯合報記者許正宏／攝影
北院提訊在押立委陳超明，他戴著手銬低著頭走下囚車。聯合報記者許正宏／攝影

台北地方法院審理立委涉收賄案，今天提訊在押的立委陳超明。陳超明庭訊時否認犯罪並多次哽咽，他認為這只是一般請託案，只因打了一通電話就被貪污罪起訴，無辜無奈到極點。

前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄民進黨籍立委蘇震清、國民黨籍立委陳超明及廖國棟、時代力量前黨主席徐永明等，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署9月間依貪污治罪條例等罪起訴。

檢方指控，陳超明以立法院經濟委員會召委名義，以列名開會通知函發函經濟部及致電前經濟部長沈榮津等方式，逼迫經濟部官員參加在東吳大學舉行的公聽會，並以政治獻金方式收受賄賂。檢方查出，陳超明於109年1月9日收受賄賂新台幣100萬元，辦公室主任梁文一收賄50萬元。

台北地方法院今天就陳超明涉案部分開庭，提訊目前羈押於台北看守所的陳超明進行準備程序。陳超明庭訊時否認犯罪，他指出，他與李恆隆、郭克銘等人從未接觸，也沒有通訊來往，更沒有指示梁文一介入SOGO案，他被控涉案部分與蘇震清、廖國棟收賄部分沒有關聯。

陳超明指出，天義公司郭明忠等人2度拜會，希望他舉行公聽會，被他拒絕；天義公司隨後改與徐永明在東吳大學召開公聽會，邀他出席，但公聽會當天是立委抽籤，他無法出席。

陳超明說，他認為此事是一般的民眾請託案件，因為沒有答應開公聽會，才會順水人情打電話給當時的經濟部長沈榮津，但沈沒有接電話，也沒有回電話，他才打給國會聯絡組組長，通話時間約175秒。之後再也沒有跟經濟部任何官員聯絡。

他激動哽咽的表示，他在羈押期間把本案證據當聖經、當佛經天天讀、天天看，逐字推敲，不知道為何一通電話175秒，就被起訴貪污罪。他真是無辜、無奈到極點。

陳超明指出，他是立法院真正辦事不拿錢的立委，從政30幾年來，服務真心、熱忱、解決民困，地方關鍵計畫都是他在推動的，是做口碑的。他接受司法最嚴厲的檢驗，但希望司法公正審理。

陳超明在偵辦期間被檢方聲押禁見獲准，案件移審北院後繼續羈押。陳超明說，徐永明、李恆隆等知情者具保在外，他這個不知情者卻羈押3個月；陳超明律師也表示，陳已70歲，陳母已106歲，本案已無勾串、滅證之虞，希望法官同意具保停止羈押。

陳超明 公司法 收賄 貪污

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